Сексуальна алергія: як розпізнати та лікувати гіперчутливість до сперми

Дослідники фіксують зростання випадків гіперчутливості до сім’яної плазми (SPH), або алергії на сперму, серед жінок.

Це стан, який може проявлятися від легких місцевих реакцій до загрозливого для життя анафілактичного шоку.

Що таке алергія на сперму?

Видання The Conversation повідомляє, що алергічну реакцію спричиняють не самі сперматозоїди, а білки, що містяться в сім’яній плазмі.

Цей стан, вперше задокументований у 1967 році, класифікується як гіперчутливість 1 типу.

Симптоми SPH варіюються від легких до тяжких:

Місцеві реакції: печіння, свербіж, почервоніння, набряк піхви.

Системні прояви: кропив’янка, утруднене дихання, запаморочення, нежить або навіть анафілаксія.

Недооцінена проблема

До 1997 року вважалося, що алергія на сперму зустрічається менш ніж у 100 жінок у світі.

Однак дослідження алерголога Джонатана Бернстайна виявило, що майже 12% жінок, які скаржилися на симптоми після статевого акту, мали ймовірну гіперчутливість до сперми.

Реальні цифри, ймовірно, вищі.

Багато випадків залишаються недіагностованими або їх плутають з ІПСШ, грибковими інфекціями чи загальною чутливістю.

Дослідження 2024 року в American Journal of Reproductive Immunology підтвердило, що SPH поширеніша, ніж вважалося, і часто неправильно діагностується.

Причини та перехресні реакції

Основним алергеном є простатоспецифічний антиген (PSA) — білок, присутній у сім’яній плазмі всіх чоловіків.

Це означає, що жінка може мати алергічну реакцію на сперму будь-якого чоловіка.

Існують також свідчення про перехресну реактивність:

Білок Can f 5 (зі слини та шерсті собак) має подібну структуру до людського PSA. Тому жінки з алергією на собак можуть також реагувати на сперму.

Були випадки, коли жінка з алергією на бразильські горіхи отримувала кропив’янку після сексу, ймовірно, через сліди білків горіха в сім’яній рідині партнера.

Чому ця алергія залишається маловідомою?

Про SPH майже ніхто не знає, оскільки симптоми, пов’язані із сексом, часто замовчуються.

Сором, стигматизація та низька обізнаність серед лікарів призводять до того, що багато жінок не звертаються по допомогу.

Якщо секс регулярно викликає у тебе свербіж, біль або нездужання — і презервативи допомагають — можливо, у тебе алергія на сперму.

Не ігноруй ці сигнали та звернися до лікаря.