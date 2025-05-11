Всього одна фраза: як назавжди зруйнувати взаєморозуміння між партнерами

Руйнація стосунків — процес, а не раптове явище. Вони не стануть крихкими лише після однієї помилки, але їхнє накопичення ускладнює взаєморозуміння.

Американський психолог Марк Треверс зазначає, що до його кабінету проходять багато пар, які думають, що їхня проблема пов’язана з частими сварками чи суперечками. Але якщо копати глибше, то часто першопричина однакова: те, що вони говорять одне одному під час сварок.

Є одна фраза, яка може назавжди зруйнувати ті почуття, що панували раніше. Спеціаліст розповів про неї детальніше для CNBC.

Як однією фразою зруйнувати все хороше між вами

“Чому ти не можеш бути більше схожим на [ім’я іншої людини]?” — ця токсична фраза звучить доволі часто, та люди недооцінюють її негативний вплив.

На перший погляд, це може здатися банальною фразою або висловом розчарування посеред суперечки.

Чого пари точно не усвідомлюють, так це те, що названа у приклад людина насправді не має значення, хай то колишній, дівчина найкращого друга чи навіть “той ти, яким ти був (-ла) раніше”.

Справжнє послання завжди залишатиметься однаковим: “Тебе недостатньо, і хтось інший — будь-хто інший — міг би краще впоратися з роллю мого партнера”.

З часом таке порівняння можу підкосити впевненість у собі, а замість того, щоб відчувати себе коханою, людина почне сумніватися у своїй цінності та постійно розмірковувати, чи виправдовує вона очікування.

Але для чого ми кажемо такі речі? Адже стосунки не можуть будуватися там, де один з партнерів не задоволений іншим. Щастя може прийти лише тоді, коли ми без сорому та порівняння говоримо, що нам потрібно.

— Ось чому сама ця фраза не є справжньою проблемою. Зазвичай це симптом набагато глибшої дисфункції: страху відкрито висловитися, — каже психолог.

Дослідження допомагають пояснити, чому деякі партнери не висловлюють своє розчарування відкрито — принаймні, спочатку. Коли партнер відчуває невпевненість у стосунках або не впевнений у тому, як партнер відреагує, він, найімовірніше, стримуватиметься.

Замість того, щоб висловити невдоволення, люди тримають це у собі. Ці моменти лише накопичуються, аж поки не настає день, коли з вуст виривається щось на кшталт: “Чому ти не можеш бути більше схожим на її чоловіка? Він влаштовує їй побачення”.

Це необов’язково означає, що вони хочуть припинити стосунки. Зазвичай вони не почуваються достатньо безпечно, щоб прямо озвучити свої потреби.

— Чим впевненіше та емоційно близько людина почувається у своїх стосунках, тим більша ймовірність того, що вона спілкуватиметься прямо, — нагадує Марк Треверс.

Як висловити свої потреби партнеру

Замість того, щоб вказувати на когось іншого як на приклад, подумай, що насправді ти хочеш від партнера і чому ти так боїшся запитати про це прямо.

Якщо ти ловиш себе на тому, що під час сварки збираєтеся знову порівняти партнера з іншою людиною, тоді перефразуй це послання ось так:

— Я знаю, що ми обидва іноді розчаровуємось, але для мене було б дуже важливо, якби ми могли розмовляти один з одним доброзичливо, без криків.

— Мені важко, коли наші суперечки так швидко загострюються. Я б хотів (-ла), щоб ми працювали над тим, щоб залишатися разом у важкі моменти.

Ці вирази ґрунтуються на власному досвіді, а не на чиїйсь поведінці, що допомагає встановити зв’язок, а не просто звинувачувати.

Але пам’ятай, що стосунки вимагають готовності любити одне одного у будь-якому стані. Так само вони вимагають сміливості говорити відкрито, а також впевненості в тому, що твою відкритість зустрінуть з повагою.

А як ти підписаний в телефоні свого партнера? Ми розповідали, про що це може свідчити.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.