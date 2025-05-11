Всего одна фраза: как навсегда разрушить взаимопонимание между партнерами

Разрушение отношений — процесс, а не внезапное явление. Они не станут хрупкими только после одной ошибки, но их накопление усложняет взаимопонимание.

Американский психолог Марк Треверс отмечает, что в его кабинет проходит много пар, которые думают, что их проблема связана с частыми ссорами или спорами. Но если копать глубже, то часто первопричина одинакова: то, что они говорят друг другу во время ссор.

Есть одна фраза, которая может навсегда разрушить все чувства. Специалист рассказал о ней более подробно для CNBC.

Как одной фразой разрушить все хорошее между вами

“Почему ты не можешь больше походить на [имя другого человека]?” — эта токсическая фраза звучит довольно часто, но люди недооценивают ее негативное влияние.

На первый взгляд, это может показаться банальной фразой или выражением разочарования среди спора.

Чего пары точно не осознают, так это то, что названный в пример человек на самом деле не имеет значения, будь то бывший, девушка лучшего друга или даже “тот ты, каким ты был(-ла) раньше”.

Настоящее послание всегда будет оставаться одинаковым: “Тебя недостаточно, и кто-то другой — кто-угодно — мог бы лучше справиться с ролью моего партнера”.

Со временем такое сравнение могу подкосить уверенность в себе, а вместо того, чтобы чувствовать себя любимым, человек станет сомневаться в своей ценности и постоянно размышлять, оправдывает ли он ожидания.

Но зачем мы говорим такие вещи? Ведь отношения не могут строиться там, где один из партнеров не доволен другим. Счастье может прийти только тогда, когда мы без стыда и сравнения говорим, что нам нужно.

— Вот почему сама эта фраза не настоящая проблема. Обычно это симптом гораздо более глубокой дисфункции: страхе открыто выразиться, — говорит психолог.

Исследования помогают объяснить, почему некоторые партнеры не выражают свое разочарование открыто — по крайней мере, сначала. Когда партнер чувствует неуверенность в отношениях или не уверен в том, как партнер отреагирует, он, скорее всего, будет сдерживаться.

Вместо того чтобы выразить недовольство, люди держат это в себе. Эти моменты лишь накапливаются, пока не наступает день, когда из уст вырывается что-то вроде: “Почему ты не можешь походить больше на ее мужа? Он устраивает ей свидание”.

Это не обязательно означает, что они хотят прекратить отношения. Обычно они не чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы прямо озвучить свои потребности.

— Чем увереннее и эмоциональнее человек чувствует себя в своих отношениях, тем больше вероятность того, что он будет общаться прямо, — напоминает Марк Треверс.

Как выразить свои потребности партнеру

Вместо того чтобы указывать на кого-то другого как на пример, подумай, что на самом деле ты хочешь от партнера и почему ты так боишься спросить об этом прямо.

Если ты ловишь себя на том, что во время ссоры собираетесь снова сравнить партнера с другим человеком, тогда перефразируй это послание так:

— Я знаю, что мы оба иногда разочаровываемся, но для меня было бы очень важно, если бы мы могли разговаривать друг с другом доброжелательно, без криков.

— Мне тяжело, когда наши споры так быстро обостряются. Я бы хотел (-а), чтобы мы работали над тем, чтобы оставаться вместе в трудные моменты.

Эти выражения основываются на собственном опыте, а не на чьем-то поведении, что помогает установить связь, а не просто винить.

Но помни, что отношения требуют готовности любить друг друга в любом состоянии. Также они требуют смелости говорить открыто, а также уверенности в том, что твою открытость встретят с уважением.

А как ты подписан в телефоне своего партнера? Мы рассказывали, о чем это может свидетельствовать.

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