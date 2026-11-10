Чи був землетрус в Україні 10 листопада 2026: що наразі відомо

У ніч проти 10 листопада жителі низки українських міст повідомили про сильні підземні поштовхи, які вони відчули, перебуваючи вдома. Користувачі соціальних мереж та месенджерів почали говорити про можливий землетрус в Україні, оскільки в їхніх оселях через вібрації рухалися меблі й були повідомлення, зокрема, про пошкодження штукатурки.

У нашому матеріалі розповідаємо, що відомо про поштовхи 10 листопада 2026 року та чи підтвердили сейсмологи землетрус в Україні сьогодні вночі.

Чи був землетрус в Україні сьогодні

Про підземні поштовхи сьогодні, 10 листопада, повідомляли з різних регіонів України, здебільшого з центральних та північних — Київ, Житомир, Вінниця, Дніпро тощо.

У соцмережах та Telegram-каналах оприлюднили інформацію про звуки сильних вибухів та відчуття підземних поштовхів.

Тим часом на порталі Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) з’явилася інформація про сейсмічну подію на українській території, однак нема жодних даних, які б охарактеризували можливий землетрус — не вказані ані магнітуда, ані координати, також нема даних щодо глибини поштовху та відстані.

При цьому у розділі Свідчення залишились повідомлення від мешканців з різних міст України про рух меблів та відчуття вібрацій, при цьому в своїх повідомленнях коментатори фіксують також звуки вибухів, які пролунали без оголошення повітряної тривоги.

Зазначимо, що EMSC керує системою для швидкого збору та поширення параметрів землетрусів, послуговуючись даними від сейсмологічних інститутів та безпосередньо очевидців землетрусів.

Тим часом Геологічна служба США (USGS) не має ніякої інформації про землетрус в Україні 10 листопада.

Отже, сейсмологи не підтверджують виникнення землетрусу на частині української території у ніч проти вівторка.

Головний центр спеціального контролю тим часом зафіксував підземні поштовхи 10 листопада лише у Чернівецькій області і це вже сталося зранку, о 09:29. Інших актуальних повідомлень там немає.

Також наразі відсутня офіційна інформація про можливі наслідки бойових дій, підриви, детонації тощо, які могли б спричинити підземні поштовхи на такій великій території.

Чи може бути землетрус в Україні

Землетруси в України можливі в районі Карпат та прилеглих до гір територій, а також в районі півдня Криму. Сильні землетруси в зоні Вранча (Румунія) можуть відчуватися на Одещині та Миколаївщині і частково в північно-східних регіонах України.

Раніше ми повідомляли про землетрус у Полтавській області — якої сили були підземні поштовхи.

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