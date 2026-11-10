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Чи був землетрус в Україні 10 листопада 2026: що наразі відомо

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Листопада 2026, 13:22 3 хв.
землетрус в україні
Фото Unsplash

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