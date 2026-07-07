У Полтавській області зафіксували землетрус: якої сили були підземні поштовхи

Уранці 7 липня на території Полтавської області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зареєстрували в Миргородському районі, однак їхня сила була незначною.

Де стався землетрус на Полтавщині

За даними Головного центру спеціального контролю, сейсмічну подію зафіксували о 05:26 на території Лохвицької територіальної громади Миргородського району.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 7 кілометрів. Його координати становили 50,33° північної широти та 33,20° східної довготи.

Якої сили був землетрус

Магнітуда підземних поштовхів склала 2,6 за шкалою Ріхтера. Землетруси такої інтенсивності вважаються слабкими та, як правило, не відчуваються більшістю людей.

Водночас фахівці Головного центру спеціального контролю закликають жителів регіону, які могли відчути коливання земної поверхні, повідомити про свої спостереження. Такі відгуки допомагають уточнювати характеристики сейсмічних подій та вдосконалювати моніторинг.

Подібні слабкі землетруси періодично реєструють у різних регіонах України. У більшості випадків вони не становлять загрози для населення та не призводять до руйнувань.

Раніше ми розповідали, що в Україні може статися сильний землетрус у 2027 році — читай в матеріалі, що про це говорять сейсмологи.

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