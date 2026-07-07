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У Полтавській області зафіксували землетрус: якої сили були підземні поштовхи

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Липня 2026, 11:00 2 хв.
Жителів Полтавщини закликали повідомити про землетрус: що відомо
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