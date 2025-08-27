Картинки на Всесвітній день прощення: слова пробачення, які лікують серце

Всесвітній день прощення — це свято-нагадування, яке ніби каже: відпускати образи корисно не лише для інших, а й для себе.

Як це зробити? Попросити вибачення та надіслати картинку-листівку тим, перед ким вважаєш себе винним, або тим, від кого сам чекаєш на прощення. Красиві картинки та проникливі слова для смс до свята у матеріалі.

Всесвітній день прощення — в чому сенс свята

Свято домовилися відзначати 27 серпня, хоча дехто святкує в першу неділю серпня або 7 липня.

У цей день варто зробити маленький, але важливий крок: пробачити тих, хто завдав болю, і попросити вибачення у тих, кого ми самі могли образити.

Не секрет, що вибачення знімає стрес, дарує душевний спокій і зміцнює стосунки, а релігії всього світу вважають його неодмінною умовою душевної гармонії та духовного росту.

Надійшли ці святкові картинки тим, хто непокоїть твоє серце почуттям провини. Хоча, трапляється, прощення вимагають обидва боки конфлікту, і свято — слушний момент для остаточного примирення.

Картинки та слова вибачення до свята

Щиро прощаю тебе і не тримаю у серці образи. Бажаю нам обом знайти внутрішній спокій і залишити позаду минуле.

***

Зі святом, з Днем прощення! Я прощаю тебе і дякую за життєвий урок, який ми отримали разом. Хай наші серця будуть вільними від болю, а душі — спокійними.

Хочу сказати тобі. що я приймаю те, що сталося. Нехай наше взаємне вибачення стане початком оновлених і добрих стосунків!

***

Моє серце ще трохи болить, але я маю звільнитися від гіркоти і зробити крок назустріч, пробач мені і відпусти з серця образи! Сьогодні День прощення, тож помиримося і забудемо, що сталося.

Відпусти все, що тягне тебе вниз, і дай собі шанс на спокій. Сьогодні — день, щоб прощати і просити вибачення. З Всесвітнім днем прощення!

***

Відпусти образи, обійми душею світ. Сьогодні наш День прощення!

Кажуть: прощати — дарувати собі свободу. Пробачимо одне одного і будемо вільними від образ! З Днем прощення, подруго (друже)!

***

Нехай твоє серце стане легким, а душа — спокійною. З Днем прощення!

Кожне вибачення схоже на маленьке диво, яке робить світ теплішим. Пробачимо одне одного і нехай вітерець ніжності та любові знову наповнює наші вітрила! З святом тебе, коханий!

***

Вибачення не робить нас слабкими — воно робить вільними. З Всесвітнім днем прощення!

