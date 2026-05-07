Хорватія на Євробаченні-2026: LELEK — Andromeda, пісня про важку долю жінок у жорстокому світі

Хорватія повертається на Євробачення-2026 з піснею, від якої замирає серце. LELEK з треком Andromeda — це п’ять жіночих голосів, хорватська традиційна музика у сучасності та глибокий текст про жіночий біль крізь покоління. Найцікавіше про хорватський гурт та їхню пісню — читай у нашому матеріалі.

Хто представляє Хорватію на Євробаченні-2026

Хорватію на Євробаченні-2026 у Відні представляє гурт LELEK з піснею Andromeda. Своє місце на великій сцені вони здобули у національному відборі Dora 2026, фінал якого відбувся 15 лютого у Загребі.

Серед 16 фіналістів LELEK здобули перемогу з великим відривом: 173 бали проти 108 у команди, що посіла друге місце. Причому це була одностайна перемога — гурт очолив результати і публічного голосування, і журі.

Для LELEK це вже друга участь у Dora: у 2025 році вони дебютували з піснею The Soul of My Soul і посіли четверте місце.

Перед конкурсом гурт активно просував свій трек на заходах Євробачення-2026 — взяв участь у Eurovision in Concert в Амстердамі 11 квітня та London Eurovision Party 19 квітня. Хорватія виступить у першому півфіналі 12 травня 2026 року у Відні.

Хто такі LELEK

LELEK — це хорватський фолк-поп гурт із п’яти учасниць, заснований у Загребі у вересні 2024 року. До складу входять Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan та Marina Ramljak. Назва lelek хорватською означає “крик” або “плач” — і це слово точно відображає суть їхньої музики: емоційну, сиру та безкомпромісну.

Гурт дебютував синглом Tanani Nani у листопаді 2024 року і за кілька місяців отримав визнання як один із найцікавіших нових голосів хорватської сцени. LELEK поєднує старослов’янські мелодії, балканські фольклорні традиції та мінімалізм.

Їхня музика атмосферна та інтимна — зосереджена на природній текстурі людського голосу без зайвого інструментального супроводу. Головна мета гурту — зберегти і переосмислити хорватську та балканську культурну спадщину через призму сучасного звуку.

Про що пісня Andromeda

Andromeda — це атмосферний, кінематографічний етно-поп трек із потужним вокалом, драматичним наростанням і глибоким культурно-історичним підтекстом. Пісня адресована жінкам, які народжували дочок у страху, чиї сини йшли на війну, і чиї рани досі не загоїлися.

Текст звертається до теми жіночого болю, що передається з покоління в покоління, — особливо в контексті боснійської та хорватської історії.

Зокрема, пісня відсилає до практики “сіцання” — традиції татуювання хрестів на шкірі у католицьких жінок, які таким чином позначали свою віру й ідентичність на знак спротиву насильницькому поневоленню.

Приспів “Vodi me do zvijezda, Andromeda” — “Веди мене до зірок, Андромеда” — це образ втечі від жорстокості людського світу у недосяжне, спокійне далеке. Галактика Андромеда стає символом місця, де немає воєн і де жінки нарешті вільні. Пісню написали Filip Lacković, Lazar Pajić, Tomislav Roso та Zorica Pajić.

Чи пройде Хорватія у фінал Євробачення-2026

Хорватія виступить у першому півфіналі 12 травня і має близько 80–85% шансів на кваліфікацію до фіналу. Це одна з найвищих оцінок серед країн-учасниць першого півфіналу.

Для Хорватії це важливий старт: у 2025 році країна не пройшла до фіналу з піснею Marko Bošnjak, а до того провалювалась роками поспіль.

Найкращим результатом в сучасній хорватській історії Євробачення залишається друге місце Baby Lasagna у 2024 році — і Andromeda з її унікальним звуком та потужним посланням претендує стати наступним кроком Хорватії до великого тріумфу.

Фото: Eurovision.

