Не повірила Папі Римському: працівниця банку кинула слухавку під час розмови з понтифіком

Виявляється, навіть статус лідера Католицької церкви не рятує від суворої банківської бюрократії. Курйозний інцидент стався з уродженцем Чикаго Робертом Прево, відомим світу як Папа Римський Лев XIV. Спроба понтифіка розв’язати фінансове питання одним дзвінком завершилася короткими гудками у слухавці.

Про цей непересічний випадок розповів близький друг Папи, преподобний Том Маккарті, у коментарі для The New York Times.

Банківська таємниця проти папського сану

Історія почалася цілком буденно. Понтифік вирішив оновити свої банківські дані — змінити номер телефону та адресу проживання. Він особисто зателефонував до установи, представився своїм світським ім’ям (Роберт Прево) та озвучив прохання. Проте працівниця служби підтримки діяла суворо за інструкцією: вона заявила, що подібні зміни не вносяться дистанційно, тому клієнту необхідно особисто з’явитися до відділення з документами.

Коли Роберт Прево спробував пояснити делікатність ситуації та зазначив, що не може просто так завітати до банку, оскільки він — Папа Римський, реакція була миттєвою. Співробітниця, вочевидь вирішивши, що її розігрують, не стала слухати аргументи й просто перервала виклик.

Зв’язки вирішують усе

Зрештою, банківську облогу вдалося зняти лише за допомогою втручання третіх осіб. Питання врегулювали через іншого священнослужителя, який мав прямий вихід на президента банку. Тільки після дзвінка згори ідентифікація клієнта пройшла успішно, а дані були змінені.

Доля працівниці, яка відшила очільника Ватикану, залишається невідомою, проте друзі понтифіка ставляться до ситуації з неабияким гумором.

Ви лише уявіть цей статус: бути жінкою, яка кинула слухавку самому Папі Римському? Це ж майже історичний факт! — жартує отець Маккарті.

Цей випадок вкотре доводить: перед обличчям стандартів безпеки банківської системи всі рівні — і звичайні миряни, і намісники Бога на землі.

