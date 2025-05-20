Новини

Божа Матір на ящику з набоїв — подарунок Зеленського Папі Римському

Марія Дзюба, редакторка сайту 20 Травня 2025, 20:00
Божа Матір на ящику з набоїв — подарунок Зеленського Папі Римському
Фото Facebook
Як підписати фото вагітності,
Читати далі
Цитати про вагітність для Instagram — для тих, хто носить під серцем цілий Всесвіт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь