Божа Матір на ящику з набоїв — подарунок Зеленського Папі Римському

Ікону Божа Матір з немовлям, яку президент України Володимир Зеленський подарував Папі Римському Леву XIV, створили митці Герман Клименко, Соня Атлантова та Олександр Клименко.

Особливістю цієї роботи є те, що вона написана на уламку ящика з-під важких артилерійських снарядів, який було доставлено з-під міста Ізюм.

Проект Ікони на ящиках з-під набоїв, у рамках якого створена ця ікона, існує з 2014 року.

За цей час роботи митців були представлені у 22 країнах, 117 містах та 211 локаціях по всьому світу.

Герман Клименко розповів, що у 2025 році команда створила серію Богородичних ікон, присвячених українським дітям, які постраждали від депортацій у ході війни.

Ікона Божа Матір з немовлям стала центральною роботою цього циклу.

За словами Германа Клименка, образ Богородиці з немовлям є архетипічним і зрозумілим не лише у релігійному контексті, а й для широкої аудиторії.

Цей символ покликаний привернути увагу до найуразливіших — дітей, які залишилися без захисту та підтримки, що не можуть постояти за себе.

Водночас ікона є символом надії, любові та віри у возз’єднання дітей з їхніми матерями.

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На створеній іконі Богородиця міцно тримає на руках Немовля Христа.

Герман Клименко пояснює це як звернення до всього світу, що діти, які знаходяться в окупації або були депортовані, не мають бути забуті і залишені напризволяще.

На думку митця, допомога цим дітям має стати спільним завданням не лише українців, а й міжнародної спільноти.

Ідею подарувати цю ікону Папі Римському підтримало керівництво України.

Зеленський особисто знайомий із творчістю митців і навіть має вдома одну з ікон цього проекту.

Минулого року великоднє привітання президента було відзнято на тлі робіт творчої групи, які зараз представлені в постійній експозиції Софійського собору в Києві.

Цей унікальний мистецький проект поєднує духовність із сучасними реаліями війни, підкреслюючи важливість пам’яті і підтримки найбільш вразливих у ці складні часи.

Раніше ми повідомляли, що Ватикан презентував аніме-маскота, створеного для популяризації церкви серед молоді та по всьому світу.

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