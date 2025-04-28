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Зеленського виділили на церемонії прощання з Папою — яку догму порушив Ватикан

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 11:00
Зеленський на похороні Папи
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