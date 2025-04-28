Зеленського виділили на церемонії прощання з Папою — яку догму порушив Ватикан

У суботу, 26 квітня 2025 року, у Ватикані відбувся похорон Папи Римського Франциска. Нагадаємо, що Папа помер у великодній понеділок внаслідок інсульту. На похороні Папи Римського зібралися лідери понад 150 країн світу. Особливу увагу привернули президент України Володимир Зеленський, а також президент США Дональд Трамп.

Заради пришвидшення миру в Україні Ватикан вдався до порушення протоколу — Зеленському надали місце в першому ряду, хоча представник від України повинен був перебувати приблизно у третьому-п’ятому ряду. Ділимося, що ще важливого для України трапилося на церемонії прощання з Папою Римським.

Зеленський на похороні Папи Римського

Видання The Telegraph поділилося, що Володимиру Зеленському дійсно надали місце в першому ряду, чим порушили давній протокол. За протоколом очільники країн на подібних церемоніях мають місця за французьким алфавітним порядком.

Поруч із Зеленським сиділи президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп, а також представники Індії, Угорщини, Габону, Фінляндії, Ірландії, Естонії та Іспанії.

Цікавим фактом є те, що у питанні розсадки інших гостей церемонії Ватикан суворо дотримувався протоколу, тому принц Вільям опинився у третьому ряду, а екс-президент США Джо Байден — у п’ятому.

На церемонії Володимир Зеленський був разом з першою леді Оленою Зеленською. Перша леді вибрала чорний костюм строгого крою та шовкову блузку, чим не порушила протокол.

Володимир Зеленський також вибрав чорний костюм, проте все одно його засудили за порушення дрес-коду, пише The Daily Mail. Чоловіки мали бути у темних костюмах з білими сорочками, з довгими чорними краватками.

Президент США Дональд Трамп також порушив дрес-код. Він вибрав синій костюм і сильно виділився на фоні тих, хто дотримувався чорного дрес-коду. Перша леді США Меланія Трамп з’явилася на церемонії попри свій день народження. Та пара не чекала кінця процесу поховання, і вирушила далі відразу після кінця церемонії.

У Ватикані не стали заперечувати, що надали Володимиру Зеленському спеціальне місце.

Я вважаю, що вони заповнили вакантне місце, — заявив прес-секретар Ватикану Маттео Бруні.

Коли президент України разом з першою леді займали свої місця — їх зустріли гучними оплесками.

Папу Римського поховали поза межами Ватикану. Його місцем спочинку буде базиліка Санта-Марія Маджоре.

У день прощання з понтифіком Трамп зустрівся із Зеленським сам на сам у соборі Святого Петра. 15-хвилинна зустріч привернула увагу всього світу — на двох стільцях одне проти одного лідери країн обговорили досягнення перемир’я в Україні.

Після неї Володимир Зеленський написав:

Хороша зустріч. Віч-на-віч встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

Раніше ми розповідали, як вибирають Папу Римського.

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