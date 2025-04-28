Зеленского выделили на церемонии прощания с Папой — какую догму нарушил Ватикан

В субботу, 26 апреля 2025 года, в Ватикане состоялись похороны Папы Римского Франциска. Напомним, что Папа скончался в пасхальный понедельник в результате инсульта. На похоронах Папы Римского собрались лидеры более чем 150 стран мира. Особое внимание привлекли президент Украины Владимир Зеленский, а также президент США Дональд Трамп.

Ради ускорения мира в Украине Ватикан прибег к нарушению протокола — Зеленскому предоставили место в первом ряду, хотя представитель Украины должен был находиться примерно в третьем-пятом ряду. Делимся, что еще важное для Украины случилось на церемонии прощания с Папой Римским.

Зеленский на похоронах Папы Римского

Издание The Telegraph поделилось, что Владимиру Зеленскому действительно предоставили место в первом ряду, чем нарушили давний протокол. По протоколу руководители стран на подобных церемониях имеют место по французскому алфавитному порядку.

Рядом с Зеленским сидели президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп, а также представители Индии, Венгрии, Габона, Финляндии, Ирландии, Эстонии и Испании.

Интересным фактом является то, что по вопросу рассадки других гостей церемонии Ватикан строго придерживался протокола, поэтому принц Уильям оказался в третьем ряду, а экс-президент США Джо Байден — в пятом.

На церемонии Владимир Зеленский был вместе с первой леди Еленой Зеленской. Первая леди выбрала черный костюм строгого кроя и шелковую блузку, чем не нарушила протокол.

Владимир Зеленский также выбрал черный костюм, однако все равно его осудили за нарушение дресс-кода, пишет The Daily Mail. Мужчины должны были быть в темных костюмах с белыми рубашками, с длинными черными галстуками.

Президент США Дональд Трамп также нарушил дресс-код. Он выбрал синий костюм и сильно выделился на фоне тех, кто придерживался черного дресс-кода. Первая леди США Мелания Трамп появилась на церемонии, несмотря на свой день рождения. Но пара не ждала конца процесса погребения, и отправилась дальше сразу после конца церемонии.

В Ватикане не стали отрицать, что предоставили Владимиру Зеленскому специальное место.

Я считаю, что они заполнили вакантное место, — заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Когда президент Украины вместе с первой леди занимали свои места, их встретили громкими аплодисментами.

Папу Римского похоронили за пределами Ватикана. Его местом отдыха будет базилика Санта-Мария Маджоре.

В день прощания с понтификом Трамп встретился с Зеленским один на один в соборе Святого Петра. 15-минутная встреча привлекла внимание всего мира – на двух стульях друг против друга лидеры стран обсудили достижение перемирия в Украине.

После нее Владимир Зеленский написал:

Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

Раньше мы рассказывали, как выбирают Папу Римского.

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