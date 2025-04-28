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Зеленского выделили на церемонии прощания с Папой — какую догму нарушил Ватикан

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 апреля 2025, 11:00
Зеленский на похоронах Папы
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