Для тебя Война в Украине

Погибли 12 человек: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки на Украину 1 сентября

Марина Слизовская 01 сентября 2026, 13:18 3 мин.
Обстрел Украины 1 сентября 2026

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь