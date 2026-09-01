Погибли 12 человек: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки на Украину 1 сентября

В Украине во вторник, 1 сентября, с ночи продолжается ликвидация последствий массированной атаки россиян. Только в Киеве и Киевской области почти 350 спасателей устраняют последствия обстрелов. В целом из-за атаки россиян погибли 12 человек.

Об этом рассказал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрел Украины 1 сентября 2026: что известно о ситуации в громадах

В течение ночи 1 сентября российские войска продолжили бить по украинской территории реактивными дронами и баллистическими ракетами. В результате этих ударов погибли гражданские и разрушено значительное количество объектов инфраструктуры в разных громадах страны.

Как отметил Зеленский, в Киевской области есть разрушения жилищной и гражданской инфраструктуры. В частности, в городе Борисполь был поврежден пятиэтажный дом, оттуда эвакуировали 50 человек. Кроме того, россияне ударили по местным предприятиям. В результате обстрела Борисполя погибли четыре человека, еще 13 пострадали.

В Киеве в результате вражеского удара по железнодорожному депо погибли семь человек.

Также президент отметил, что с вечера 31 августа российские войска били КАБами и ударными дронами по Одессе и Одесскому региону. В области тысячи семей остались без электроснабжения, продолжаются ремонтные работы. Кроме того, были повреждены пункт пропуска на границе с Румынией и экспортная инфраструктура.

Указывается, что под обстрелами российской армии также находились Херсонщина, Донецкая область, Запорожье, Харьковщина, Черниговщина, Житомирщина, Сумщина и Днепропетровщина.

Зеленский сообщил, что в результате этой атаки на Украину погибли 12 человек, в том числе гражданин Индии, еще десятки получили ранения.

Кроме этой информации глава государства также отметил, что россияне просчитывают свои атаки так, чтобы нанести максимальный ущерб. Им это удается тогда, когда у украинской армии недостаточно средств противовоздушной обороны.

— Я благодарен всем, кто помогает Украине получать антибаллистику в рамках PURL и двусторонних поставок и очень важно, чтобы осенью эти поступления увеличивались. Количество жертв российского террора напрямую зависит от каждого нового пакета помощи, — говорится в сообщении Зеленского.

Ранее мы писали о том, что у Украины есть существенные проблемы с защитой от баллистических ракет россиян. Какова будет ситуация зимой, точно спрогнозировать сложно. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что судьба украинских городов сегодня зависит от готовности США передать хотя бы 5% своих запасов ракет-перехватчиков к системам Patriot. В таком случае это позволит пройти зиму.

Фото: ДСНС Києва

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