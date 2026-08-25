Для тебя Война в Украине

Атака РФ на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Харьков, есть погибшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 августа 2026, 10:01 3 мин.
Ночная массированная атака РФ: в Киеве повреждена многоэтажка, в Харькове есть погибший

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