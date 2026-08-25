Атака РФ на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Харьков, есть погибшие

В ночь против 25 августа Росия в чоередной раз атаковала Украину. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура в нескольких регионах.

В Киеве обломки БпЛА повредили многоэтажку

В Голосеевском районе Киева обломки российского беспилотника попали в 16-этажный жилой дом.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил:

—В Голосеевском районе, в результате падения обломков БпЛА, в 16-этажном жилом доме произошло разрушение стен и выбиты окна на уровне 14-го этажа. Пожара нет.

Позже он уточнил, что в результате атаки пострадал один человек.

— В Голосеевском районе, где обломки вражеского БпЛА попали в многоэтажку, пострадал один человек. Медики оказали помощь раненой женщине амбулаторно, — отметил Кличко.

В Харькове погиб человек

Россия ночью атаковала Основянский район Харькова. Сначала городской глава Игорь Терехов сообщил о попадании ракет в промышленной зоне. Позже стало известно, что в результате российского удара погиб один человек.

В Запорожской области двое погибших

В Запорожской области российские войска в течение суток нанесли 873 удара по 46 населенным пунктам. В результате обстрелов два человека погибли, еще одна женщина получила ранение.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что утром российские войска также нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

— Повреждена проезжая часть дороги, возник пожар на открытой территории, есть разрушения: россияне на рассвете ударили по Запорожью, — отметил он.

По его словам, в результате удара погибли два человека.

По данным Запорожской областной прокуратуры, около 23:45 в результате атаки были повреждены многоквартирные дома и торговые помещения в одном из районов города, объекты гражданской инфраструктуры. Погибли два человека. Информацию о пострадавших уточняют.

По фактам военных преступлений, в частности повлекших гибель людей, прокуроры Запорожской областной прокуратуры начали расследование по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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На Черниговщине горело предприятие

С вечера 24 августа и в течение ночи российские войска обстреливали Корюковский район Черниговской области.

Под удар попало предприятие. Там возник пожар общей площадью более 3 тысяч квадратных метров.

— Кроме того, пожары зафиксированы на территории объектов дорожного и лесного хозяйства, а также частных предприятий, — сообщили в ГСЧС.

Информация о пострадавших не поступала. Спасатели ликвидировали все возгорания.

В Днепропетровской области атаковали ТРЦ

По данным ГСЧС, российские войска обстреляли Слобожанское в Днепровском районе Днепропетровской области. Из-за атаки возникли пожары на территории рядом с торгово-развлекательным центром и внутри здания.

— Поврежден грузовой автомобиль и внутренняя отделка торгово-развлекательного центра.

Спасатели ликвидировали возгорания. Данных о пострадавших не поступало.

По данным Воздушных сил, атака продолжалась с 18:00. Российские войска запустили баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области, управляемую авиационную ракету Х-31П из Брянской области, а также 150 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивных, Герань и дронов-имитаторов Пародия.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 124 российских беспилотника.

— Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях, — сообщили в Воздушных силах.

Главное фото: Запорожская обласная прокуратура.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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