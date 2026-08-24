Новые рекорды и щемящие истории: как прошла премьера Україна має талант

В воскресенье, 23 августа, на телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона легендарного проекта Україна має талант, который посвятили 35-й годовщине Независимости украинского государства. Показывали свои незаурядные таланты взрослые и маленькие украинцы из всех уголков нашей страны. В материале рассказываем все, что известно о самых интересных моментах первого эпизода.

Україна має талант 2026: как прошел первый эпизод

Новый сезон легендарного телепроекта начался с выступления 6-летней Златы Птицы из прифронтового поселка Межовая на Днепропетровщине. Девочка прочла стихотворение поэтессы Галины Потопляк “А Бог, напевно, теж заплакав”. Один из судей проекта, Артем Пивоваров, остался поражен эмоциональностью Златы и пожелал ей немного дольше побыть ребенком и иметь яркое детство.

Не оставил равнодушными жюри и зрителей также 7-летний Мирон Рогозный, сыгравший на барабанах песню Psychosocial группы Slipknot. Во время выступления Мирона Пивоваров не мог усидеть на стуле, поскольку это его любимая группа, затем он вышел к маленькому музыканту и сыграл с ним на барабанах.

На сцену Україна має талант также вышла 23-летняя Елизавета Гайшук, которая посвятила танец своему мужу-военнослужащему.

— Моя история о том, что мы, женщины, – внешне хрупкие, нежные – можем быть очень смелыми, отважными внутри и ждать, когда он (любимый – ред.) выйдет на связь и скажет, что любит тебя, – рассказала Елизавета.

Судьи были умилены эмоциональным номером девушки, а Елена Кравец, муж которой тоже служит, поблагодарила Елизавету от имени всех присутствующих и озвучила единогласное “да”.

Одним из самых ярких моментов стало выступление 60-летней Ларисы Бамбизы, исполнившей авторскую песню. Зрители живо отреагировали на ее номер, однако только судья Стас Боклан ответил Ларисе “да”.

— Мне кажется, вы выполнили свою миссию – на всю страну прозвучала ваша авторская песня. Вы – молодец. Но мой внутренний музыкант не может сказать “да”. Я не хочу, чтобы это вас оскорбляло. В любом случае, вы уже звезда. Мы желаем вам сил, – отметил Артем Пивоваров.

В первом эпизоде ​​телешоу на сцену вышла также мастерица песочной анимации 32-летняя Ольга Ходос из уничтоженного россиянами Волчанска. Это также родной город Пивоварова. Художница показала жюри и зрителям часть Волчанска, “которая очень болит”.

Пока Ольга рисовала, Артем не сдерживал слез, с ним плакала и Елена Кравец.

– Нет моего дома. Нет вашего дома. Нет моих родственников, моих друзей. Но осталась земля. Родившая нас земля, которая нас выростила. Земля, подарившая нам множество особых моментов. Это ваше и мое место силы. Я продолжаю верить, что смогу вернуться на родную землю. Нет недели за все эти годы, чтобы я не оказывался во сне на этих улицах. Это невыразимая боль, – признался Пивоваров.

Во время первого эпизода два участника установили рекорды: 14-летний Платон Коробов собрал кубик Рубика 3*3 вслепую за 57,85 секунды, а 14-летняя Алина Фролова провисела на волосах на цепи 3 минуты 13 секунд. Достижения были зафиксированы в Нацреестре рекордов.

Первая “золотая кнопка” сезона досталась MAESTROPIANO (Алексей Беглецов). Благодаря нажавшему ее Артему Пивоварову музыкант автоматически попал в финал.

Кто из участников первого эпизода Україна має талант прошел дальше

Злата Птица, 6 лет, Межевая/Петропавловка (Днепропетровская область) — декламирование стихов.

ВИА Жоржины, от 23 до 41 года, Киев — вокально-инструментальный ансамбль.

Галина Запорожец, 30 лет, Одесса – воздушный пилон.

Илия Корман, 25 лет, Киев – менталист.

Иван Винтовка, 42 года, Киев — кукольник-изобретатель.

Мирон Рогозный, 7 лет, Днепр – игра на барабанах.

Елизавета Гайшук, 23 года, Черкассы – танцы.

Платон Коробов, 14 лет, Полтава – спидкубинг.

Ольга Ходос, 32 года, Волчанск/Ивано-Франковск — песочная анимация

Спортивный клуб ГЕРЦ, Луцк — казацкие боевые искусства.

Матвей Волобоев, 11 лет, Звягель (Житомирская область) — эквилибристика.

Евгения Феткулова и Алиса Созонова, Киев – воздушная гимнастика.

Образцовый художественный коллектив цирковая студия КРАФТ, 14 – 15 лет, Полтава – акробатика на скакалке.

Алина Фролова, 14 лет, Запорожье/Киев – воздушная гимнастика на волосах.

Танцевальный коллектив PARADOX, Киев – танцы.

MAESTROPIANO (Алексей Беглецов), 41 год, Киев — пианист-виртуоз.

Следующий выпуск Україна має талант выйдет 30 августа в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали о том, что после длительного перерыва Україна має талант возвращается на наши телеэкраны.

Фото: телеканал СТБ

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