Шоу-биз

Победитель Україна має талант – Артем Фесько. Рассказываем его историю, выступление и эмоции после шоу

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 26 декабря 2021, 11:16
Артем Фесько Україна має талант

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