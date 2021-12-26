Победитель Україна має талант – Артем Фесько. Рассказываем его историю, выступление и эмоции после шоу

Артем Фесько стал победителем Україна має талант на СТБ. Так, 25 декабря прошел грандиозный финал шоу, где 11 финалистов боролись за “триумф”.

Среди участников были танцоры, менталисты, акробаты, пилонисты, музыканты и силачи, которые снова уверенно доказали, что у Украины есть талант.

Артем Фесько

14-летний победитель Україна має талант 2021 года Артем Фесько родом из поселка Попельня, Житомирской области.

С двух лет петь его учила бабушка, являющаяся директором музыкальной школы.

Он очень любил слушать песни. Слушал в моем исполнении о дереве, небе, облачках и птичках. А потом стал сам петь. Все дети поют, но не так. Артем пел очень тоненьким голосом. Мы поняли, что это что-то сверхъестественное, потому что за 40 лет в музыке я никогда не встречала таких голосов, — вспоминает бубушка Артема Маргарита.

А пойти Артему на кастинг Україна має талант предложил дедушка, который считал, что нужно показывать свои способности на всю страну.

И это ему удалось. Артем на кастинге выполнил оперные работы: арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance из фильма Пятый элемент, у которых очень сложное исполнение.

— У меня слезы на глазах. Я очень рад, что у нас есть Україна має талант. Я очень рад, что с помощью этого шоу мы еще раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что сейчас дети не такие, современное поколение не такое. Вот (показывает на Артема Феська – ред.) наша уверенность в том, что у страны будет нормальное будущее.

Все звезды сошлись. Думаю, что Попельнянский район должен открывать шампанское и обливаться им на улицах, — сказал судья Україна має талант на СТБ Сергей Притула, когда впервые услышал выступление Артема Феська.

Артем Фесько — выступление в финале Україна має талант 2021

В финале Артем Фесько чисто и профессионально исполнил сложную молитву Ave Maria. Зрители отдали больше голосов за парня — и он победил в талант-шоу.

– Когда я шел на кастинг, были переживания, потому что я еще не пел на такой большой сцене.

А когда позвонил Сергей Притула (и сказал, что Артем проходит в финал – ред.), я вообще был в шоке.

В поселке люди говорят, что рады, что именно я, так сказать, прославил Попельню. Все поддерживают очень, – рассказывает Артем.

Артем Фесько про победу в Україна має талант

В эксклюзивном комментарии нашим коллегам Фактам ICTV.Life Артем поделился своими эмоциями, признался, что не надеялся на победу, потому что всех участников считает сильными.

Также парень рассказал, на что хочет потратить главный приз за победу в шоу Україна має талант — 250 тыс. грн.

Мне очень приятно, что в этом шоу победил я. Очень благодарен людям, которые за меня голосовали и верили в меня. Они внесли очень большой вклад в мое будущее и мою мечту, – сказал Артем.

А денежный приз потратит на развитие своего таланта.

Я всегда ко всем дружелюбен, всегда всем отвечаю и даже не волнуюсь относительно звездной болезни. Буду продолжать заниматься своим делом. Эта победа стала для меня стимулом идти выше, – сказал Фесько.

В общем, Артем Фесько считает, что его призвание — это оперное пение, но и не исключает, что когда-нибудь сможет появиться на эстрадной сцене.

Предлагаем также посмотреть, как готовились к финалу шоу. Алина Матвийчук подготовила сюжет, где показала закулисье Україна має талант на СТБ.