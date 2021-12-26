Шоу-біз

Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 26 Грудня 2021, 11:16
Артем Фесько Україна має талант
Фото: СТБ

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Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу
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