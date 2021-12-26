Переможець Україна має талант – Артем Фесько. Розказуємо його історію, виступ та емоції після шоу

Артем Фесько став переможцем Україна має талант на СТБ. Так, 25 грудня пройшов грандіозний фінал шоу, де 11 фіналістів боролися за “тріумф”.

Серед учасників були танцюристи, менталісти, акробати, пілоністи, музиканти та силачі, які знову впевнено довели, що Україна має талант.

Артем Фесько

14-річний переможець Україна має талант 2021 Артем Фесько родом із селища Попільня, Житомирської області.

З двох років співати його вчила бабуся, яка є директоркою музичної школи.

Він дуже любив слухати пісні. Слухав у моєму виконанні про дерево, небо, хмарки та пташки. А потім почав сам співати. Всі діти співають, але не так. Артем співав дуже тоненьким голосом. Ми зрозуміли, що це щось надприроднє, бо за 40-років у музиці я ніколи не зустрічала таких голосів, – згадує бубуся Артема Маргарита.

А піти Артему на кастинг Укаїна має талант запропонував дідусь, який вважав, що треба показувати свої здібності на всю країну.

І це йому вдалося. Артем на кастингу виконав оперні роботи: арію Lucia Di Lammermoor та пісню Diva Dance з фільму П’ятий елемент, які мають складне виконання.

– У мене сльози на очах. Я дуже радий, що у нас є Україна має талант. Я дуже радий, що за допомогою цього шоу ми вкотре можемо довести різним скептикам, які кажуть, що зараз діти не такі, сучасне покоління не таке. Ось (показує на Артема Феська – ред.) наша впевненість в тому, що у країни буде нормальне майбутнє.

Все зійшлося зорями. Думаю, що Попільняньський район має відкривати шампанське і обливатися ними на вулицях, – сказав суддя Україна має талант на СТБ Сергій Притула, коли вперше почув виступ Артема Феська.

Артем Фесько – виступ у фіналі Україна має талант 2021

У фіналі Артем Фесько чисто і професійно виконав складну молитву Ave Maria. Глядачи віддали найбільше голосів за хлопця – і він переміг у талант-шоу.

– Коли я йшов на кастинг, були переживання, бо я ще не співав на такій великій сцені.

А коли зателефонував Сергій Притула (і сказав, що Артем проходить у фінал – ред.), я взагалі був у шоці.

У селищі люди кажуть, що раді, що саме я, так сказати, прославив Попільню. Всі підтримують дуже, – розповідає Артем.

Артем Фесько про перемогу в Україна має талант

В ексклюзивному коментарі нашим колегам Фактам ICTV.Life Артем поділився власними емоціями, зізнався, що не сподівався на перемогу, бо всіх учасників вважає сильними.

Також хлопець розповів, на що хоче витратити головний приз за перемогу у шоу Україна має талант – 250 тис. грн.

Мені дуже приємно, що в цьому шоу переміг саме я. Дуже вдячний людям, які за мене голосували і які в мене вірили. Вони зробили дуже великий внесок у моє майбутнє і мою мрію, – сказав Артем.

А грошовий приз витратить на розвиток свого таланту.

Я завжди до всіх дружелюбний, завжди всім відповідаю і навіть не переймаюся щодо зіркової хвороби. Продовжуватиму займатися своєю справою. Ця перемога стала для мене стимулом йти вище, – сказав Фесько.

Загалом Артем Фесько вважає, що його покликання – це оперний спів, але й не виключає, що колись зможе з’явитися на естрадній сцені.

Пропонуємо також подивитися, як готувалися до фіналу шоу. Аліна Матвійчук підготувала сюжет, де показала залаштунки Україна має талант на СТБ.