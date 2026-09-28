Україна має талант 2026: як пройшов фінал і хто переміг у новому сезоні

Грандіозний фінал нового сезону Україна має талант, який виходив на телеканалі СТБ, відбувся в неділю, 27 вересня. Телеглядачі обрали переможця талант-шоу за допомогою онлайн-голосування в Дії.

Розповідаємо, як пройшов фінал Україна має талант та хто переміг у шоу.

Україна має талант 2026: як пройшов фінал

Танцюристи Рінат Бугай та Лалі Митченко відкрили грандіозний фінал талант-шоу. Після кастингу хлопчик з мамою повернувся до Болгарії, тому новий номер вчив, поки їхав автобусом до Києва, а тренування проводив під час зупинок.

Чемпіони Blackpool Dance Festival Рінат і Лалі підготували для фіналу шоу номер про дружбу. Через війну діти живуть у різних країнах, тому завжди із нетерпінням чекають на зустріч.

Артем Пивоваров зазначив, що він щасливий від того, що Україна має талант дарує можливість всім українцям побачити талант та енергію цих маленьких артистів.

Повітряні гімнастки Олена Вагонова та Валерія Радомська, які отримали спільну Золоту кнопку, приїхали на шоу аж із Шанхаю. Після кастингу дівчата поїхали до рідних у Дніпро та Запоріжжя, оскільки вони не були вдома вже сім років.

Фінальний номер — повітряну гімнастику на волоссі — Олена та Валерія поставили на вулиці. Дівчата піднялися на висоту 18 метрів.

— Відчувалося, що це була ваша висота. Для нас це був захват, шок, зависоко, дуже страшно, а для вас це був ваш політ. І за цим було дуже приємно спостерігати. Дівчата, я дуже хочу, щоб одного разу ви повернулися і сказали: “Ми більше нікуди не їдемо, ми хочемо бути тут (в Україні, – Ред.). Бо тут ми можемо працювати, жити”. Я хочу, щоб для цього були створені всі умови, – сказала Олена Кравець.

Єдиний танцювальний колектив, який пройшов у фінал, BE BEST TEACHERS вразив своїм танцювальним перформансом під українські хіти.

Олена Кравець зауважила з якою енергією виступали артисти та підкреслила їхній професіоналізм й вимогливість до себе.

Володар Золотої кнопки від Пивоварова, піаніст Олексій Бєглєцов, який виступає із авторським проєктом MAESTROPIANO, знову продемонстрував віртуозну гру.

Стас Боклан подякував за те, що Олексій показав себе не тільки як музикант, а ще і як шоумен. Також суддя впевнений, що у MAESTROPIANO буде безліч шанувальників.

Мім Артур Гульванський підготував для фінального випуску номер Письменник, в якому його персонаж втратив близьку людину й дав життя іншій у своїй книзі. Батько хлопця у 2022 році долучився до війська, а після отримання травми став капеланом.

— Мій тато багато кого втрачав. Кожен побратим був сім’єю. Це боляче як для нього, так і для мене, – зізнався Артур.

Володар Золотої кнопки від Боклана, стендап-комік Дмитро Довгий вийшов на сцену в штанах із зображенням суддів проєкту. Дмитро жартував про себе та журі й навіть підготував для них інтерактив.

— Дмитре, я ні на секунду не шкодую про те, що натиснув золоту кнопку. Я бажаю тобі щасливої творчої дороги. Моя любов і повага до тебе не згасне ніколи, – наголосив Стас Боклан.

Еквілібристка Софія Тепла травмувалася під час першої репетиції перед фіналом, однак дівчина все одно вийшла на сцену.

Вона наголосила, що потім такого шансу може не бути, тому вона повинна виступити у фіналі. Ідеєю її номера є те, що ніколи не потрібно здаватися, навіть якщо увесь світ проти тебе.

Вокаліст Марко Сердинський виконав у фіналі легендарну пісню Забудь печаль Василя Зінкевича.

Пивоваров зазначив, що дуже хотів, щоб хлопчик заспівав саме цю композицію.

— Прекрасне виконання. Кожна нота була наче намистинка у великій прикрасі. Користуючись можливістю, хочу подякувати Василю Івановичу Зінкевичу за те, що ми можемо продовжувати співати такі прекрасні пісні. За те, що він продовжує творити. За те, що він в Україні. За те, що він продовжує створювати проєкти й надихати наше майбутнє покоління, – сказав Артем.

Володарка Золотої кнопки від Кравець, гімнастка Дарія Пономаренко показала складний номер на пілоні про те, як вона шукає світло серед темряви та ділиться ним з іншими.

— Я неймовірно вдячна, що ви повернулись, що ви з’явились знову на цьому проєкті, і що мені випала така фантастична нагода натиснути Золоту кнопку, щоб вас знову побачила вся країна і весь світ, — сказала Олена.

Хардкор-гурт Sick Solution та 7-річний барабанщик Мирон Рогозний стали останніми фіналістами, які вийшли на сцену. Вони представили мікс із хітів Артема Пивоварова в рокерській версії.

Наприкінці виступу вокаліст гурту Артем Коваленко з’явився в футболці з надписом Free Azovstal Defenders і нагадав про військових, які залишаються в російському полоні.

Також у фінальному епізоді зі спеціальним номером виступив гурт ZAPAL — фіналіст Україна має талант 2021. Тоді музиканти посіли друге місце.

Виступив у фіналі й Артем Пивоваров із міксом треків: Viva La Vida, Ave Maria, 8 диво. На сцену разом з ним вийшли учасники цьогорічного сезону — хор EUGENIUS.

Україна має талант 2026: хто переміг

Переможцем Україна має талант 2026 став Марко Сердинський. 12-річний Марко родом з Івано-Франківська. Він має унікальний тембр голосу й на кастингу виконав пісню Материнська любов авторства Миколи Мозгового.

Раніше ми розповідали, що означає Золота кнопка в Україна має талант.

Фото: телеканал СТБ

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