Україна має талант 2026: как прошел финал и кто победил в новом сезоне

Грандиозный финал нового сезона Україна має талант, выходивший на телеканале СТБ, состоялся в воскресенье, 27 сентября. Телезрители выбрали победителя талант-шоу посредством онлайн-голосования в Дії.

Рассказываем, как прошел финал Україна має талант и кто победил в шоу.

Україна має талант 2026: как прошел финал

Танцоры Ринат Бугай и Лали Митченко открыли грандиозный финал талант-шоу. После кастинга мальчик с мамой вернулся в Болгарию, поэтому новый номер учил, пока ехал на автобусе в Киев, а тренировку проводил во время остановок.

Чемпионы Blackpool Dance Festival Ринат и Лали подготовили для финала шоу номер о дружбе. Из-за войны дети живут в разных странах, поэтому всегда с нетерпением ждут встречи.

Артем Пивоваров отметил, что он счастлив от того, что Україна має талант дарит возможность всем украинцам увидеть талант и энергию этих маленьких артистов.

Воздушные гимнастки Елена Вагонова и Валерия Радомская, получившие общую Золотую кнопку, приехали на шоу из Шанхая. После кастинга девушки уехали к родным в Днепр и Запорожье, поскольку они не были дома уже семь лет.

Финальный номер – воздушную гимнастику на волосах – Елена и Валерия поставили на улице. Девушки поднялись на высоту 18 метров.

– Чувствовалось, что это была ваша высота. Для нас это был восторг, шок, слишком высоко, очень страшно, а для вас это был ваш полет. И за этим было очень приятно наблюдать. Девушки, я очень хочу, чтобы однажды вы вернулись и сказали: “Мы больше никуда не едем, мы хотим быть здесь (в Украине, – Ред.). Потому что здесь мы можем работать, жить”. Я хочу, чтобы для этого были созданы все условия, – сказала Елена Кравец.

Единственный танцевальный коллектив, прошедший в финал, BE BEST TEACHERS поразил своим танцевальным перформансом под украинские хиты.

Елена Кравец отметила, с какой энергией выступали артисты и подчеркнула их профессионализм и требовательность к себе.

Обладатель Золотой кнопки от Пивоварова, пианист Алексей Беглецов, выступающий с авторским проектом MAESTROPIANO, снова продемонстрировал виртуозную игру.

Стас Боклан поблагодарил за то, что Алексей показал себя не только как музыкант, но и как шоумен. Также судья уверен, что у MAESTROPIANO будет множество поклонников.

Мим Артур Гульванский подготовил для финального выпуска номер Писатель, в котором его персонаж потерял близкого человека и дал жизнь другому в своей книге. Отец парня в 2022 году присоединился к армии, а после получения травмы стал капелланом.

— Мой папа многих потерял. Каждый побратим был семьей. Это больно как для него, так и для меня, – признался Артур.

Обладатель Золотой кнопки от Боклана, стендап-комик Дмитрий Довгий вышел на сцену в штанах с изображением судей проекта. Дмитрий шутил о себе и жюри и даже подготовил для них интерактив.

– Дмитрий, я ни на секунду не жалею о том, что нажал Золотую кнопку. Я желаю тебе счастливого творческого пути. Моя любовь и уважение к тебе не угаснет никогда, – подчеркнул Стас Боклан.

Эквилибристка София Теплая травмировалась во время первой репетиции перед финалом, однако девушка все равно вышла на сцену.

Она подчеркнула, что потом такого шанса может не быть, потому она должна выступить в финале. Идеей ее номера является то, что никогда не нужно сдаваться, даже если весь мир против тебя.

Вокалист Марко Сердинский исполнил в финале легендарную песню Забудь печаль Василия Зинкевича.

Пивоваров отметил, что очень хотел, чтобы мальчик спел именно эту песню.

— Прекрасное исполнение. Каждая нота была словно бусинка в большом украшении. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить Василия Ивановича Зинкевича за то, что мы можем продолжать петь такие прекрасные песни. За то, что он продолжает творить. За то, что он находится в Украине. За то, что он продолжает создавать проекты и вдохновлять наше будущее поколение, – сказал Артем.

Обладательница Золотой кнопки от Кравец, гимнастка Дарья Пономаренко показала сложный номер на пилоне о том, как она ищет свет среди тьмы и делится им с другими.

— Я невероятно благодарна, что вы вернулись, что вы появились снова на этом проекте, и что мне представилась такая фантастическая возможность нажать Золотую кнопку, чтобы вас снова увидела вся страна и весь мир, — сказала Елена.

Хардкор-группа Sick Solution и 7-летний барабанщик Мирон Рогозный стали последними вышедшими на сцену финалистами. Они представили микс по хитам Артема Пивоварова в рокерской версии.

В конце выступления вокалист группы Артем Коваленко появился в футболке с надписью Free Azovstal Defenders и напомнил о военных, которые остаются в российском плену.

Также в финальном эпизоде ​​со специальным номером выступила группа ZAPAL – финалист Україна має талант 2021. Тогда музыканты заняли второе место.

Выступил в финале и Артем Пивоваров с миксом треков: Viva La Vida, Ave Maria, 8 чудес. На сцену вместе с ним вышли участники сезона — хор EUGENIUS.

Україна має талант 2026: кто победил

Победителем Україна має талант 2026 стал Марко Сердинский. 12-летний Марко родом из Ивано-Франковска. У него уникальный тембр голоса и на кастинге он исполнил песню Материнская любовь авторства Николая Мозгового.

Ранее мы рассказывали, что означает Золотая кнопка в Україна має талант.

Фото: телеканал СТБ

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