Рекорд, 6-летняя звезда TikTok и выступления военных: как прошел 5 выпуск Україна має талант

20 сентября завершился финальный кастинг нового сезона шоу Україна має талант. После пятого выпуска судьи определили участников, которые продолжат борьбу за главный приз.

Как прошел финальный кастинг и кто попал в финал Україна має талант 2026 — рассказываем далее.

Україна має талант: как прошел пятый выпуск

Первым на сцену финального кастинга вышел 25-летний харьковчанин Владислав Петрачков. Энергетик из города-героя Харькова занимается воздушной гимнастикой. Его выступление получило три “да” от судей.

Олена Кравець отметила профессиональный уровень номера, а Стас Боклан увидел в нем историю несокрушимого Харькова.

— Владислав, моя профессия базируется на драматургии. И сейчас это было. Это была история, которую вы рассказали. Наверное, каждый из нас прочитал что-то свое. Я увидел историю о несокрушимом городе Харькове. Что бы там ни было, из последних сил все равно город выстоит и никому не подчинится, — подчеркнул Стас Боклан.

Сильные эмоции у судей вызвало выступление коллектива ART WAY. Участники продемонстрировали тхэквондо, посвятив номер силе единства и украинской молодежи, которая несмотря на войну продолжает оставаться сильной и дисциплинированной.

— Друзья, я не знаю, доводили ли вы кого-то до слез своими выступлениями. Просто через энергию и символизм вашего выступления. В какой-то момент это почувствовалось как проекция нашей жизни. Непобедимая энергия, с которой вы делали каждый трюк. Ваш боевой клич, в котором собиралась вся внутренняя сила. Я поняла, что у нас точно есть свет в конце туннеля, у нас есть жизнь и у нас есть будущее. Спасибо вам! — сказала актриса.

Участники Україна має талант 2026 рассказали личные истории

Среди участников пятого выпуска была чемпионка мира по pole dance Анастасия Кузьменко. Свой номер она посвятила матери, которая умерла от рака. Женщина в свое время поддерживала дочь в ее увлечении.

— Самое большое желание… Я для себя выиграю, если после этого номера люди позвонят своим мамам и скажут, как сильно их любят. Потому что мамина любовь — самая большая в мире, — отметила спортсменка.

На сцену также вышел военнослужащий Егор Козаченко. Мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Для выступления он выбрал стрелецкую песню Журавлі, которую посвятил своему погибшему побратиму Игорю.

— Я хочу, чтобы эта песня была не печальной. Чтобы она была памятной. За всех погибших. За всех, кого не нашли и ждут, — заявил Козаченко.

14-летняя Влада Калашникова во время выступления установила рекорд Украины. Девушка подняла яблоко зубами в прогибе назад с высоты 86 сантиметров, повторив известный трюк сестер Росс.

Своим вокалом зрителей удивила Ярина Квасній — исполнительница хита Парова машина, которая служит в Первом отдельном медицинском батальоне ВСУ. Ее видео уже набрало более 30 миллионов просмотров в TikTok. На сцене она исполнила колыбельную Котику сіренький.

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Выбор судей Україна має талант: кто прошел дальше

Одной из самых ярких участниц пятого выпуска стала 6-летняя Анна Какапич. Маленькая звезда TikTok спела песню Тины Кароль. Намалюю тобі и покорила судей и зрителей.

— У меня было такое ощущение, будто меня закрыли в большой-большой комнате, где было много аттракционов, и туда начали сыпаться мармеладки. Это было настолько мило. От меня все мармеладки мира тебе, — обратился Артем Пивоваров к Ане.

Завершила выпуск хардкор-группа Sick Solution. Ее участники являются военнослужащими легендарной бригады Азов. Во время выступления музыканты устроили на сцене настоящий рок-концерт.

По итогам пятого выпуска на следующий этап прошли:

В ладислав Петрачков, 25 лет, Харьков — воздушная гимнастика;

ладислав Петрачков, 25 лет, Харьков — воздушная гимнастика; Кира Полистрат, 8 лет, Киев — балет;

Надежда Овчинникова, 37 лет, Киев — шоу мыльных пузырей;

ART WAY, от 9 до 24 лет, Киев — боевые искусства;

Патрик Грабар, 23 года, Ужгород / Киев — иллюзионист-самоучка;

Анастасия Кузьменко, 22 года, Киев — воздушный пилон;

Роман и Матвей Штеплюки, 12 и 8 лет, с. Верин, Львовская область — танцы;

София Пиварчук, 14 лет, Полтава — хула-хупы;

группа MOTION, 15–16 лет, Киев — вокал;

Кирилл Полозенко, 8 лет, Одесса — игра на фортепиано;

Егор Козаченко, 33 года, с. Обуховка, Днепропетровская область — вокал;

Майкл Виллена, 37 лет, США — стендап;

Влада Калашникова, 14 лет, Харьков / Полтава — каучук;

Ярина Квасній, 23 года, с. Залуква, Ивано-Франковская область — вокал;

София Скабенок, 12 лет, Чернигов — танцы;

Анастасия Саакян и Мия, 36 и 7 лет, Киев — лечение ПТСР у собак;

Алексей Ткаченко и Екатерина Григоращенко, 31 и 17 лет, Киев — воздушная гимнастика;

хор EUGENIUS, от 16 до 21 года, Киев — вокал;

Анна Какапич, 6 лет, Львов — вокал;

Пиксель, от 8 до 23 лет, Киев / Львов — школа головоломок;

Sick Solution, 30–31 год, Винница — музыка.

Кто стал финалистом Україна має талант 2026

После завершения кастингов Стас Боклан, Олена Кравець и Артем Пивоваров провели совещание и определили финалистов нового сезона.

В финал автоматически попали участники, которые получили от судей золотую кнопку. Всего в финальную десятку вошли:

MAESTROPIANО — золотая кнопка от Артема Пивоварова;

Дмитрий Довгий — золотая кнопка от Стаса Боклана;

Дария Пономаренко — золотая кнопка от Олены Кравець;

Олена Вагонова и Валерия Радомская — общая золотая кнопка;

Артур Гульванский;

Ринат Бугай и Лали Митченко;

София Теплая;

BE BEST TEACHERS;

Марко Сердинский;

Sick Solution и Мирон Рогозный.

Главный приз Україна має талант 2026 — двухкомнатная квартира в ЖК Sister в Киеве от РІЕЛ. Имя победителя нового сезона станет известно уже на следующей неделе.

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