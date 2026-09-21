Стиль жизни Шоу-биз

Рекорд, 6-летняя звезда TikTok и выступления военных: как прошел 5 выпуск Україна має талант

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2026, 11:31 5 мин.
Україна має талант: кто вышел в финал
Фото СТБ

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