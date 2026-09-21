Стиль життя Шоу-біз

Рекорд, 6-річна зірка TikTok і виступи військових: як пройшов 5 випуск Україна має талант

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 11:31 5 хв.
Україна має талант новий сезон: хто вийшов у фінал
Фото СТБ

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