Рекорд, 6-річна зірка TikTok і виступи військових: як пройшов 5 випуск Україна має талант

20 вересня завершився фінальний кастинг нового сезону шоу Україна має талант. Після п’ятого випуску судді визначили учасників, які продовжать боротьбу за головний приз.

Як минув фінальний кастинг та хто потрапив до фіналу Україна має талант 2026 — розповідаємо далі.

Україна має талант: як пройшов п’ятий випуск

Першим на сцену фінального кастингу вийшов 25-річний харків’янин Владислав Петрачков. Енергетик із міста-героя Харкова займається повітряною гімнастикою. Його виступ отримав три “так” від суддів.

Олена Кравець відзначила професійний рівень номера, а Стас Боклан побачив у ньому історію незламного Харкова.

— Владиславе, моя професія базується на драматургії. І зараз це було. Це була історія, яку ви розказали. Мабуть, кожен з нас прочитав щось своє. Я побачив історію про нескорене місто Харків. Що б там не було, з останніх сил все одно місто вистоїть і нікому не підкориться, — наголосив Стас Боклан.

Сильні емоції у суддів викликав виступ колективу ART WAY. Учасники продемонстрували тхеквондо, присвятивши номер силі єдності та українській молоді, яка попри війну продовжує залишатися сильною й дисциплінованою.

— Друзі, я не знаю, чи доводили ви когось до сліз своїми виступами. Просто через енергію і символізм вашого виступу. В якийсь момент це відчулося, як проєкція нашого життя. Непереможна енергія, з якою ви робили кожен трюк. Ваш бойовий клич, в якому збиралася вся внутрішня сила. Я зрозуміла, що у нас точно є світло в кінці тунелю, у нас є життя і у нас є майбутнє. Дякую вам! — сказала акторка.

Учасники Україна має талант 2026 розповіли особисті історії

Серед учасників п’ятого випуску була чемпіонка світу з pole dance Анастасія Кузьменко. Свій номер вона присвятила матері, яка померла від раку. Жінка свого часу підтримувала доньку в її захопленні.

— Найбільше бажання… Я для себе виграю, якщо після цього номера люди подзвонять своїм мамам і скажуть, як сильно їх люблять. Бо мамина любов — найбільша у світі, —зазначила спортсменка.

На сцену також вийшов військовослужбовець Єгор Козаченко. Чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року. Для виступу він обрав стрілецьку пісню Журавлі, яку присвятив своєму загиблому побратиму Ігорю.

— Я хочу, щоб ця пісня була не журлива. Щоб вона була пам’ятна. За всіх полеглих. За всіх, кого не знайшли й чекають, — заявив Козаченко.

14-річна Влада Калашнікова під час виступу встановила рекорд України. Дівчина підняла яблуко зубами у прогині назад із висоти 86 сантиметрів, повторивши відомий трюк сестер Росс.

Своїм вокалом глядачів здивувала Ярина Квасній — виконавиця хіта Парова машина, яка служить у Першому окремому медичному батальйоні ЗСУ. Її відео вже набрало понад 30 мільйонів переглядів у TikTok. На сцені вона виконала колискову Котику сіренький.

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Вибір суддів Україна має талант: хто пройшов далі

Однією з найяскравіших учасниць п’ятого випуску стала 6-річна Анна Какапич. Маленька зірка TikTok заспівала пісню Тіни Кароль Намалюю тобі та підкорила суддів і глядачів.

— У мене було таке відчуття, ніби мене закрили у великій-великій кімнаті, де було багато атракціонів, і туди почали сипатися мармеладки. Це було настільки мило. Від мене всі мармеладки світу тобі, — звернувся Артем Пивоваров до Ані.

Завершив випуск хардкор-гурт Sick Solution. Його учасники є військовослужбовцями легендарної бригади Азов. Під час виступу музиканти влаштували на сцені справжній рок-концерт.

До наступного етапу за підсумками п’ятого випуску пройшли:

Владислав Петрачков, 25 років, Харків — повітряна гімнастика;

Кіра Полістрат, 8 років, Київ — балет;

Надія Овчиннікова, 37 років, Київ — шоу мильних бульбашок;

ART WAY, від 9 до 24 років, Київ — бойові мистецтва;

Патрік Грабар, 23 роки, Ужгород / Київ — ілюзіоніст-самоучка;

Анастасія Кузьменко, 22 роки, Київ — повітряний пілон;

Роман і Матвій Штеплюки, 12 і 8 років, с. Верин, Львівська область — танці;

Софія Пиварчук, 14 років, Полтава — хула-хупи;

гурт MOTION, 15–16 років, Київ — вокал;

Кирило Полозенко, 8 років, Одеса — гра на фортепіано;

Єгор Козаченко, 33 роки, с. Обухівка, Дніпропетровська область — вокал;

Майкл Віллена, 37 років, США — стендап;

Влада Калашнікова, 14 років, Харків / Полтава — каучук;

Ярина Квасній, 23 роки, с. Залуква, Івано-Франківська область — вокал;

Софія Скабенок, 12 років, Чернігів — танці;

Анастасія Саакян і Мія, 36 і 7 років, Київ — лікування ПТСР у собак;

Олексій Ткаченко і Катерина Григоращенко, 31 і 17 років, Київ — повітряна гімнастика;

хор EUGENIUS, від 16 до 21 року, Київ — вокал;

Анна Какапич, 6 років, Львів — вокал;

Піксель, від 8 до 23 років, Київ / Львів — школа головоломок;

Sick Solution, 30–31 рік, Вінниця — музика.

Хто став фіналістом Україна має талант 2026

Після завершення кастингів Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров провели нараду й визначили фіналістів нового сезону.

У фінал автоматично потрапили учасники, які отримали від суддів золоту кнопку. Загалом до фінальної десятки увійшли:

MAESTROPIANО — золота кнопка від Артема Пивоварова;

Дмитро Довгий — золота кнопка від Стаса Боклана;

Дарія Пономаренко — золота кнопка від Олени Кравець;

Олена Вагонова та Валерія Радомська — спільна золота кнопка;

Артур Гульванський;

Рінат Бугай та Лалі Митченко;

Софія Тепла;

BE BEST TEACHERS;

Марко Сердинський;

Sick Solution та Мирон Рогозний.

Головний приз Україна має талант 2026 — двокімнатна квартира в ЖК Sister у Києві від РІЕЛ.

Ім’я переможця нового сезону стане відоме вже наступного тижня.

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