Чи треба викопувати лілії на зиму, чи ні: секрети правильного догляду

Є чи не тисяча причин, чому варто оселити у своєму саду лілії: вони довго квітнуть, ароматно пахнуть, невибагливі в догляді та мають компактні кущі.

Але як бути з ним восени, коли квіти давно зів’яли, а стебла починають усихати? Часто саме в цей час квітникарі роблять помилки: залишають в землі ті лілії, що потрібно викопати, або навпаки турбують ті сорти, які краще зимують без пересадки.

Тож чи треба викопувати лілії на зиму та як зберігати їхні цибулини взимку — розказуємо в матеріалі.

Чи потрібно викопувати лілії на зиму

Відповідь на це питання напряму залежить від того, які лілії ростуть у тебе. Східні, трубчасті та деякі інші гібриди досить примхливі й часто не витримують наших зимових перепадів температури та надмірної вологи.

Їх потрібно викопувати наприкінці вересня чи на початку жовтня, коли стебло вже пожовкло й висохло, а цибулина легко виймається з ґрунту.

Азійські та ЛА-гібриди більш витривалі — вони можуть залишитися зимувати в землі, якщо зима сніжна та не надто сувора. Але навіть їх варто прикрити легкою ковдрою з опалого листя, торфу чи ялинового гілля. Так цибулини не потерпатимуть від морозу та зимової вологи, яка для них набагато небезпечніша, ніж холоди.

Як зберігати цибулини лілій взимку

Як правильно зберігати цибулини лілій взимку? Тут свої секрети. Цибулини не миють, лише обережно очищають від землі та неодмінно підсушують у тіні, на легкому вітерці. Це важливо, бо вологе лушпиння швидко вкриється цвіллю.

Потім цибулини пересипають тирсою, торфом або піском і ховають у прохолодне місце — підвал чи на нижню полицю холодильника. Зберігати цибулини лілій потрібно при температурі від нуля до +5 градусів.

За таких умов цибулини зупиняють свій розвиток і так чекають весни. Час від часу їх варто перевіряти: якщо якась цибулина почала підгнивати, її потрібно прибрати, щоб не заразила сусідів.

А от у тих лілій, що не потрібно викопувати на зиму, в жовтні-листопаді зрізають стебла, а місце над цибулинами мульчують. Тут важливо знати міру: занадто товстий шар мульчі може призвести до випрівання. Тож, щоб взимку цибулини не згнили, варто лише злегка накрити їх листям.

Насправді зберігати лілії взимку просто — лише варто обрати правильний варіант.

