Чим підживити лілії навесні: трішки сонця, догляду і магії садівника

Лілії нараховують понад 100 видів і належать до роду багаторічних трав Lilium, які поширені у Північній Америці, Європі та Азії. Ця квітка має велике різноманіття кольорів, елегантну форму та символізує чистоту, величність і красу.

Читай, як правильно удобрювати лілії весною, щоб отримати красиві квіти — у нашому матеріалі.

Коли починати підживлення

Якщо ти початківець у садівництві, але мрієш прикрасити свою ділянку розкішними квітами, ми підготували для тебе корисні поради — як правильно підживлювати лілії навесні. Саме час, погода вже сприяє.

Перше підживлення лілії можна робити відразу після сходів, коли стебло починає активно рости. Ідеально — кінець березеня–квітень, залежно від погоди у твоєму регіоні.

Чим підживити лілії навесні

Комплексні мінеральні добрива

Нітроамофоска (NPK 16:16:16) — для активного росту зеленої маси.

Спеціальні добрива для цибулинних (наприклад, “AVA”, “Кеміра Люкс”).

Дозування: 1 столова ложка на 10 л води, поливати під корінь.

Схема підживлення

Етап росту Добриво Спосіб внесення Початок вегетації Комплекс NPK або аміачна селітра Полив під корінь Перед бутонізацією Калій-фосфор (наприклад, суперфосфат) Можна в сухому вигляді Після цвітіння Калій (для зміцнення цибулин) Легке підживлення

Не використовуй свіжий гній! Він може “спалити” коріння.

Органічні добрива

Дають повноцінне живлення. Застосовуються тільки після дощу або рясного поливу.

Настій коров’яку (1:10) (або пташиного посліду 1:20).

1 л коров’яку + 10 л води (краще нехлорованої, дощової).

Настояти 3–5 днів у теплому місці (періодично помішувати).

Перед використанням ще раз розбавити водою у співвідношенні 1:2 (одна частина настою — дві води).

Дріжджі

Стимулюють ріст коріння та листя.

10 г сухих дріжджів + 1 ст. л цукру на 10 л теплої води.

Настояти 2-3 години.

Поливати під корінь 1 раз на місяць.

Бананова шкірка

Джерело калію й фосфору — ключових елементів для цвітіння.

Подрібнити шкірку, закопати під кущем лілії на глибину 3–5 см.

Другий варіант — настій: на 2–3 дні замочити шкірки в воді, полити рослини.

Кавова гуща

Покращує структуру ґрунту, додає азот.

Змішати з ґрунтом навколо лілій, але в міру — не частіше ніж раз на 2–3 тижні.

Яєчна шкаралупа

Джерело кальцію, нейтралізує кислотність ґрунту.

Подрібнити шкаралупу в порошок і посипати біля рослини.

Можна також робити настій: залити окропом, настояти добу й полити.

Зола (деревна)

Фосфор, калій, магній — усе для рясного цвітіння.

Підсипати 1–2 столові ложки під кущ перед поливом.

Або зробити настій: 10 літрів води та склянка золи. Нехай добу постоїть, потім полити рослину.

Не використовуй всі засоби одночасно. Чергуй їх і спостерігай за реакцією рослини. Перегодувати рослину — так само шкідливо, як і залишити без поживи.

А раніше ми розповідали, чим удобрювати півонії навесні, щоб великі бутони тішили око.

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