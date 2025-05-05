Чем подкормить лилии весной: немного солнца, ухода и магии садовода

Лилии насчитывают более 100 видов и принадлежат к роду многолетних трав Lilium, распространенных в Северной Америке, Европе и Азии. Этот цветок имеет большое разнообразие раскрасок, элегантную форму и символизирует чистоту, величавость и красоту.

Читай, как правильно удобрять лилии весной, чтобы получить красивые цветы — в нашем материале.

Когда начинать подкормку

Если ты начинающий в садоводстве, но мечтаешь украсить свой участок роскошными цветами, мы подготовили тебе полезные советы — как правильно подкармливать лилии весной. Самое время, погода уже способствует.

Первую подкормку лилии можно делать сразу после всходов, когда стебель начинает активно расти. Идеально — конец марта-апреля, в зависимости от погоды в твоем регионе.

Чем подкормить лилии весной

Комплексные минеральные удобрения

Нитроаммофоска (NPK 16:16:16) — для активного роста зеленой массы.

Специальные удобрения для луковичных.

Дозировка: 1 столовая ложка на 10 л воды поливать под корень.

Схема подкормки

Этап роста Удобрение Способ внесения Начало вегетации Комплекс NPK или аммиачная селитра Полив под корень Перед бутонизацией Калий-фосфор (например, суперфосфат) Можно в сухом виде После цветения Калий (для укрепления луковиц) Легкая подкормка

Не используй свежий навоз! Он может “сжечь” корни.

Органические удобрения

Дают полноценное питание. Применяются только после дождя или обильного полива.

Настой коровяка (1:10) (или птичьего помета 1:20).

1 л коровяка + 10 л воды (лучше не хлорированной, дождевой).

Настоять 3–5 дней в теплом месте (периодически помешивать).

Перед использованием еще раз разбавить водой в соотношении 1:2 (одна часть настоя — две воды).

Дрожжи

Стимулируют рост корней и листьев.

10 г сухих дрожжей + 1 ст. л сахара в 10 л теплой воды.

Настоять 2-3 часа.

Поливать под корень 1 раз в месяц.

Банановая кожура

Источник калия и фосфора — ключевых элементов для цветения.

Измельчить кожуру, зарыть под кустом лилии на глубину 3–5 см.

Второй вариант — настой: на 2–3 дня замочить кожуры в воде, полить растения.

Кофейная гуща

Улучшает структуру почвы, добавляет азот.

Смешать с почвой вокруг лилий, но в меру — не чаще раза в 2-3 недели.

Яичная скорлупа

Источник кальция, нейтрализует кислотность почвы.

Измельчить скорлупу в порошок и посыпать у растения.

Можно также делать настой: залить крутым кипятком, настоять сутки и полить.

Зола (древесная)

Фосфор, калий, магний — все для обильного цветения.

Подсыпать 1–2 столовых ложки под куст перед поливом.

Или сделать настой: 10 литров воды и стакан золы. Пусть сутки постоят, потім полить растение.

Не используй все средства одновременно. Чередуй их и наблюдай за реакцией растения. Перекормить растение — так же вредно, как и оставить без еды.

А раньше мы рассказывали, чем удобрять пионы весной, чтобы большие бутоны радовали глаз.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.