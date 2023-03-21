Неприхотливая во всем: как сажать лилии в открытую почву весной

Красота весны — в цветах и ароматах утра. Многие любят лилии за их красоту, но садоводы и садовницы предпочитают лилии еще и за их неприхотливость в уходе.

Когда сажать лилии весной

Сроки посадки растения достаточно гибкие, ведь высаживать луковицы можно как осенью, так и весной. Несмотря на то, что многие садоводы предпочитают делать такие процедуры перед приходом зимы, в весенней посадке есть свои положительные стороны.

Лучше всего высаживать лилии с середины апреля по начало мая.

Единственный недостаток весенней высадки лилий в том, что растение даст мало деток.

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Как сажать лилии

Для того чтобы растение хорошо прижилось и было здоровым, нужно позаботиться о почве и удобрении.

Сначала прямой луковицы лилии в растворе марганцовки (7 г на 10 л воды).

Почва должна быть рыхлой, влажной и с лужной реакцией. Лучше, чтобы это была перекопаная земля, удобренная фосфорно-калийными удобрениями.

Для удобрения земли перед высадкой лилий нельзя использовать обычный навоз, так как луковица может заразиться болезнями.

Присыпь территорию для посадки лилии золой, благоприятно влияющей не только на склад земли, но и на само растение.

Цветы лучше сажать на солнечный участок земли с небольшой тенью. Также обрати внимание, чтобы растение не высаживалось в месте, где может собираться вода.

Высаживать луковицу нужно в ямку 10 – 15 сантиметров в глубину. Расстояние между посадками следует сделать около 17 сантиметров (низкорослые сорта) и 30 сантиметров (высокорослые).

Раньше мы рассказывали, когда сажать гладиолусы весной: читай в нашем другом материале.

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