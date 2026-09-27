Дослідники попереджають: під час безсоння загострюється імпульсивна поведінка

Існує гіпотеза, яку вчені називають “Розум після опівночі”, згідно з якою робота людського мозку суттєво змінюється вночі. Тому в нічний період негативні емоції стають виразнішими, а небезпечні для життя ідеї більш привабливими.

Про це пише видання Science Alert із посиланням на дослідження, яке було опубліковано у Frontiers in Network Physiology.

Дослідники пов’язують нічний час із активацією імпульсивної поведінки

Тіло та розум людини працюють приблизно за 24-годинним циклом. Циркадні ритми визначають, коли організм відчуватиме втому, а також змінюють його поведінку впродовж доби.

Як зазначають дослідники, саме вночі негативні думки починають переважати над позитивними і стає значно важче опиратися шкідливим звичкам. У певні години доби людський організм схильний відчувати та діяти певним чином.

Вдень треба бути активним, тому мозок налаштований на неспання, а вночі — треба відпочивати, оскільки у далекому минулому в цей період людина легко могла стати здобиччю для хижаків, якби продовжувала полювати в темряві.

Підвищена небезпека у нічний час сприяла збільшенню уваги до негативних чинників. Це могло у минулому допомагати реагувати на невидимі загрози. Однак зараз це сприяє загостренню ризикованої поведінки у людини через надмірний фокус на негативі. У випадку безсоння це може призвести до різноманітних проблем зі здоров’ям та безпекою загалом, зазначають дослідники.

Автори гіпотези наводять два приклади. Перший — це людина, яка вживає героїн. Вдень їй вдається боротися зі своєю залежністю, однак вночі все змінюється, і вона втрачає контроль. Другий — студент коледжу, який має безсоння. З часом через неможливість нічного відпочинку він починає відчувати безнадію та доходити до відчаю.

Зазначається, що в обох випадках можливий фатальний кінець, оскільки самогубства та самоушкодження є дуже поширеними саме у нічний період. Деякі дослідження демонструють, що ризик самогубства є втричі вищим між 00:00 та 6:00, якщо порівнювати з будь-яким іншим часом доби. Ризик передозування опіоїдами також зростає саме вночі — у 4,7 раза.

Дослідники зазначають, що деяку поведінку можна пояснити недосипанням або тим, що вночі легше зробити щось, поки інші сплять. Але також певну роль можуть відігравати неврологічні зміни, які притаманні людському організму вночі.

Раніше ми публікували поради лікарів про те, як добре висипатися у різному віці.

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