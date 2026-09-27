Для тебе Психологія

Дослідники попереджають: під час безсоння загострюється імпульсивна поведінка

Марина Слизовська, редакторка сайту 27 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
Гіпотеза Розум після опівночі
Фото Unsplash

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