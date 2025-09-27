Зранку почуваєшся як зомбі? Що їсти після безсонної ночі

Безсонні ночі в Україні — не від культури відпочинку чи розваг, а через Росію, яка обстрілює мирні міста нашої країни. Тож, на жаль, хронічний недосип став звичним станом для великої кількості громадян.

На четвертому році війни вийти зі стану “зомбі” самотужки може бути важко. Але — не неможливо! Варто знати про властивості продуктів, які ми споживаємо щодня, та використовувати їх на повну.

Оскільки їжа — це наше паливо, то розберімось, що їсти після безсонної ночі, аби почуватися більш енергійно. Найголовніше — далі у матеріалі.

Що їсти для енергії в тілі

Після страшної ночі чи роботи допізна ми рятуємось по-різному: кавою, енергетиками, спортом. Якщо до останнього немає запитань, то ось кофеїновмісні напої можуть тобі більше нашкодити, аніж допомогти.

Краще надавати перевагу продуктам, які дійсно допоможуть тобі відновитися.

Недосип провокує стрес, який знижує рівень магнію в організмі. Поновити його можна коштом таких продуктів:

авокадо;

шпинат;

горіхи;

насіння;

чорний шоколад.

Нерегулярний графік сну також послаблює наш імунітет, який і так вразливий у сезон ГРВІ. Не забувай про вітамін С, який міститься у:

цитрусових;

болгарському перці;

полуниці та чорниці;

броколі.

Брак сну також робить нас “хиткими” в емоційному плані. Вирівняти ситуацію допоможе білкова їжа, адже білок є основним компонентом для вироблення нейромедіаторів, таких як серотонін і дофамін, що покращують настрій та фокусування.

Для цього додай до раціону у дні після безсонних ночей:

яйця;

волоські горіхи;

рибу;

індичку та курку.

І це — ще не все! Адже недосип може провокувати окислювальний (оксидативний) стрес, тобто дисбаланс між утворенням вільних радикалів та антиоксидантною системою захисту організму.

Такий стан спричиняє раннє старіння, розвиток хронічних захворювань та запальні стани.

Є продукти, які можуть нейтралізувати оксидативний стрес:

гранат;

насіння чіа;

ожина;

рукола.

А як щодо кави? МОЗ України каже, що кава дійсно може збадьорити та трохи допомогти, однак треба знати міру.

— Одна-дві чашки еспресо чи капучино, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

Як збадьоритися після безсонної ночі: кілька лайфхаків

Для кращого самопочуття варто обʼєднати кілька порад і діяти комплексно. Крім збалансованого сніданку, радимо тобі скористатися кількома іншими лайфхаками.

Спробуй усі й обери те, що дієве саме у твоєму випадку!

Контрастний душ зранку збадьорить не лише тіло, а й розум. Японці, наприклад, так починають кожен свій ранок, бо вірять, що ще й змивають злих нічних духів зі свого тіла. Провітрюй свій дім зранку, або, якщо є можливість — виходь на кілька хвилин на вулицю чи балкон. Розподіли навантаження. Краще важливі та складні завдання виконувати у першій половині дня, коли мозок краще працює. Роби регулярні перерви під час роботи: спершу через дві години, а потім щогодини.

МОЗ також наголошує, що в такі моменти треба бути поблажливими до себе.

Брак сну знижує працездатність, уважність, пильність, а також погіршує контроль над імпульсами та бажаннями, що робить нас менш раціональними, — додають там.

Цим порадам точно можна довіряти, а ось рекомендації від інфлюенсерів в соцмережах можуть навіть нашкодити! Більше про це, читай за посиланням на наш інший матеріал.

