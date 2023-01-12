Ранки добрими бувають! Чому тобі важко прокидатись та як це змінити

Якщо ти себе аж ніяк не можеш назвати ранньою пташкою та завжди борешся зі спокусою перенести будильник ще на десять хвилин, то цей матеріал точно для тебе.

Проблеми з прокиданням можуть свідчити про розлади сну та вимагати зміни свого звичного способу життя. Про це каже сімейна лікарка Стейсі Семпсон для видання Healthline.

Читай, чому тобі важко прокидатись зранку, що з цим робити та як виявити недосипання.

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Чому важко прокидатись зранку

На це може бути кілька причин: неправильний спосіб життя, захворювання чи приймання деяких ліків:

парасомнія (сомнамбулізм, розмови уві сні, нічні жахи); апное сну — тимчасова зупинка дихання уві сні; дефіцит сну; стрес та тривога; депресія; розлади циркадного ритму; деякі медикаменти, наприклад, антидепресанти; хронічний біль.

Як покращити прокидання

Лікарка дає поради, як краще висипатись та легше прокидатись:

Дотримуйся графіка сну. Якщо лягати в ліжко та прокидатись постійно в один і той самий час, то зрештою ти прокидатимешся у потрібний час і без будильника. Однак виключень не має бути ні на вихідних, ні на свята.

Бережи свої циркадні ритми : не вживай кофеїновмісні напої за менше ніж шість годин до сну, уникай тривалого денного сну, обмеж споживання алкоголю та не користуйся гаджетами перед сном.

Клади будильник подалі від ліжка. Так тобі доведеться вставати з ліжка, щоб вимкнути сигнал. А ще зменшиться ризик повторного засинання, яке посилює денну сонливість, знижує працездатність та виснажує.

Розроби збалансоване меню. Для здорового сну та бадьорості вдень потрібно їсти фрукти, овочі, цільнозернові продукти (хліб, крупи), а також страви з високим вмістом омега-3 (жирну рибу, ікру, насіння, волоські горіхи, соєві боби, лляну олію тощо.

Регулярно виконуй фізичні вправи. Активність покращує сон та бореться з безсонням, надмірною сонливістю, тривогою та депресією. Також рухливість підвищує рівень енергії та зменшує відчуття втоми.

Гуляй при денному світлі. Це допомагає привести циркадні ритми в норму, а отже покращити сон. Тому рекомендовано одразу після пробудження відкрити фіранки та відчинити вікно, а ще краще — вийти на ранкову прогулянку.

Якщо ж ці поради не допомагають і все-таки прокидатись зранку дуже важко, то варто звернутись до сомнолога — лікаря, який працює з розладами сну. Він продіагностує твій стан та може призначити відповідну терапію.

Як виявити недосипання

Окрім важкого прокидання, про недосипання можуть свідчити:

надмірне позіхання; дратівливість; відсутність мотивації; втома; надмірна сонливість упродовж дня; підвищений апетит.

Тому якщо ти постійно маєш ці симптоми, то варто задуматись про зміну способу життя, своєї рутини перед сном та консультацію зі спеціалістом.

Коли ми спимо, то виробляємо гормон мелатонін, який необхідний для підтримання біоритмів. Однак цікаво, що отримати його можна також з їжі. Читай, як налагодити режим сну.

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