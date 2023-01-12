Здоров'я та краса

Ранки добрими бувають! Чому тобі важко прокидатись та як це змінити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Січня 2023, 07:00
Чому важко прокидатись зранку та що з цим робити - поради лікаря
Фото: Pexels

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