Для здоров’я та спокою — як відновити режим сну та звідки брати мелатонін

Для нормальної роботи гормонів, природного детоксу організму та правильного функціонування імунної системи людині потрібен здоровий сон.

Коли ми спимо, то виробляємо гормон мелатонін, який доносить органам та тканинам тіла інформацію про нормальність біоритмів.

Фуд-терапевтка та нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як налагодити режим сну та з яких продуктів можна отримати додатковий мелатонін.

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Як налагодити режим сну

Неправильний спосіб життя, постійний стрес, робота у вечірній та нічний час призводять до порушень режиму сну. А це має серйозні наслідки для здоров’я.

Порушується гормональний каскад, відновлення, погіршується природний детокс та утилізація відходів, підвищується ризик хронічних захворювань та імунної дисфункції, — пояснює експертка.

Почати відновлювати режим сну потрібно з того, щоб відмежовувати місце для сну та відпочинку. Це означає, що не варто в ліжку читати новини, працювати за ноутбуком, грати, їсти тощо. Інакше мозок асоціюватиме спальню з місцем для активної діяльності.

Що ще допоможе налагодити сон:

прохолодна, добре провітрена кімната;

максимальна темрява;

важка ковдра;

техніки дихання;

прогулянка перед сном;

засинання до півночі.

Якщо ти щодня дотримуватимешся цих рекомендацій, то не витрачатимеш час та зусилля на те, щоб заснути.

Як отримувати мелатонін з продуктів

Гормон сну мелатонін — це ще й протизапальна та антиоксидантна молекула. Вона ефективно знижує проникність судин, зменшує тривогу, покращує якість сну.

Мелатонін навіть ввели у протоколи відновлення після COVID-19 та нейродегенеративних захворювань.

Голобородько розповідає, що для отримання достатньої кількості мелатоніну потрібно вживати:

фрукти (полуницю, виноград, кислу вишню);

овочі (томати, солодкий перець та паприку, гриби);

бобові, горіхи та насіння (паростки сої, пророщений маш, сочевиці, фісташки);

трави (шоломник, звіробій);

олії (лляна сиродавлена);

зерна (старі сорти кукурудзи, нешліфований рис);

тваринне (яйця, жирну рибу, птахи тушкою (тобто зі шкіркою, зв’язками, хрящами), цільне молоко, бажано не гомогенізоване).

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