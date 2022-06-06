Думаєш, твої прикраси більше не привабливі? Розкажемо, як почистити срібло в домашніх умовах

Чи не всі дівчата люблять прикраси, а срібні вироби надають образу ніжності та витонченості. Але з часом, після покупки, срібна прикраса починає тьмяніти, її вигляд уже не настільки привабливий. Втім, панікувати не варто. Потемніле срібло можна почистити в домашніх умовах, і ми розповімо, як це зробити.

Чому срібло темніє

Спочатку з’ясуємо, чому срібло темнішає. Декого цей процес може насторожити, адже люди думають, що їм підсунули підробку. Але ні, справжнє срібло темніє через зовнішні подразники, неправильний догляд та зберігання.

Головним ворогом срібла є сірководень. Під впливом сірки та її оксидів срібні вироби покриваються тонкою плівкою, що чорніє. Але уникнути дії сірководню на вироби неможливо, він є практично скрізь, навіть у повітрі (завдяки вихлопним газам та викидам).

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Другою причиною потемніння срібла є низька якість металу. Але не варто забувати й про те, що срібло найвищої проби 925 також згодом темніє.

Третім фактором, що впливає на потемніння металу, є підвищене потовиділення людини, косметика, побутові мийні засоби.

Поява чорноти на сріблі — це природний процес. Просто потрібно знати, як очистити дорогоцінний метал.

Як почистити срібло від чорноти в домашніх умовах

Чищення фольгою та содою

Цей спосіб є найпопулярнішим та найдієвішим. Все, що потрібно — вода, сода та фольга. Далі слід виконати прості кроки:

у кип’ячену воду додай 2 ст. л. соди;

опусти смужку алюмінієвої фольги;

залиш у ній срібло на 15-20 хвилин;

потім прополощи срібло під краном і добре витри.

В результаті реакції срібла з лужним розчином почорніння зникає і до прикрас повертається блиск та сяйво.

Але слід пам’ятати — чистити срібло сухою содою не можна, адже на прикрасі можуть залишитись дрібні подряпини.

Нашатирний спирт

Допомогти почистити срібло від чорноти може нашатирний спирт. Аміачний розчин м’яко очищає почорніння, бруд та жир, не травмуючи поверхню срібного предмета.

Все, що потрібно — це додати у воду трохи нашатирного спирту та помістити у розчин прикраси. Чекаємо півгодини та промиваємо їх.

Оцет

Якщо ти хочеш почистити срібло вдома, але не маєш нашатирного спирту, можна використовувати оцет.

Просто залиш предмети зі срібла в 6% або 9% оцтовому розчині на дві години.

Якщо це не допомогло, можна посилити дію, трохи підігрівши оцет. Але не забудь добре промити прикраси.

Лимонна кислота

Якщо ти не знаєш, чим ще можна почистити срібло, то для цього підійде лимонна кислота.

У сотейник налий півлітра води та висип 100 г лимонної кислоти, доведи розчин до кипіння та помісти в нього прикраси. Тримай близько 15 хвилин і не забудь потім промити прикраси.

Сіль

Якщо в тебе немає всього перерахованого вище, допоможе почистити срібло і звичайна сіль.

Потрібно зробити сольовий розчин: для однієї склянки води — 1 ч. л. солі.

Далі треба прокип’ятити прикраси протягом 10-15 хвилин.

Зубна паста

Зубну пасту можна знайти у будь-якому будинку. Щоб почистити срібло, треба нанести невелику кількість пасти на ганчірку або щітку і чистити прикраси. Але не забувай, що щітка може залишити дрібні подряпини, тому будь обережним(-ою).

Ми часто хочемо, щоб не тільки ми мали гарний вигляд, а й наш будинок. Для цього доглядаємо за ним та прибираємо, проте інколи можемо забути викинути щось із полички холодильника. Раніше ми розповідали, як прибрати неприємний запах в холодильнику.