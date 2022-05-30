Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Травня 2022, 08:00
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Фото: Unsplash

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