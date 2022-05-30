Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника

Зараз холодильник є незамінним у кожному будинку, він дозволяє зберігати їжу довго, а також рятує спекотними літніми днями прохолодною водою. Але іноді в холодильнику псуються продукти, ми розповімо, як усунути неприємний запах в холодильнику.

Причини виникнення неприємного запаху

Неприємний запах у холодильнику може виникати насамперед через продукти, що зіпсувалися. Тому необхідно регулярно перевіряти терміни зберігання продуктів.

Також запах виникає через неправильне зберігання. Це трапляється з м’ясом, рибою, ковбасою. Їх необхідно завертати в пакет або забирати в контейнер так, щоб не було контакту з повітрям. Не лишайте відкритою консервацію та не ставте їжу просто на тарілках, використовуйте контейнери.

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Також новий холодильник може пахнути пластмасою, у цьому випадку холодильник потрібно помити та провітрити десь день-два.

Як прибрати неприємний запах у холодильнику

У більшості випадків, щоб прибрати неприємний запах у холодильнику, досить просто його помити. Зараз господарки можуть використати великий вибір миючих засобів. Але під рукою їх може не опинитися або люди не хочуть використовувати побутову хімію. У цьому випадку, щоб усунути неприємний запах з холодильника, можна використовувати підручні засоби.

Перекис водню

Можна обробити стінки холодильника перекисом водню. Для цього розчин потрібно розпорошити по всій поверхні холодильника. А після 3-5 хвилин насухо протерти рушником.

Оцет

Розчин оцту з водою, у співвідношенні 1:8, також може застосовуватися для усунення неприємного запаху в холодильнику. Розчином потрібно протерти всі полиці.

Харчова сода

Щоб прибрати неприємний запах з холодильника, можна використовувати харчову соду. Вона найкраще ефективна в тому випадку, якщо ти хочеш прибрати з холодильника тухлий запах.

Для цього 4 ложки соди змішують із водою до кашоподібного стану. Суміш наносити за допомогою губки на стінки та полиці холодильника на пів години.

Нашатирний спирт

Прибрати неприємний запах із холодильника допомагає також нашатирний спирт. Він не залишає розводів, а також ефективно розчиняє жир та змиває мікроби.

Але варто пам’ятати, що нашатир допомагає, коли холодильник вже оброблений оцтовим розчином, але сторонній запах залишився.

Потрібно змішати кілька крапель спирту в одній склянці води, намочити ганчірку та ретельно протерти полиці та ящики холодильника. Обов’язково просушити пластмасу чистим рушником та залиште холодильник провітрюватися на ніч.

Якщо ти хочеш помити холодильник із нашатирним спиртом, то пам’ятай про безпеку.

Заздалегідь подбай про щільну медичну маску та гумові рукавички.

Кава

Також якщо в холодильнику не сильний запах, можна використати натуральні поглиначі запаху. Наприклад, кава. Достатньо поставити склянку із зернами в холодильник. З цією ж метою можна покласти шматок чорного хліба, часточку цитруса, скибочку картоплі або яблука. Але, на відміну від кави, вони швидко псуються і пліснявіють.

Нині через дефіцит бензину люди часто використовують каністри, з них може протекти бензин. Тож раніше ми розповідали, як прибрати запах бензину з одягу, рук та авто.