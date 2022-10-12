Щоб не довелося купувати нову: як захистити побутову техніку від раптового вимкнення електрики

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 12 Жовтня 2022, 18:00
Як захистити техніку від збоїв електрики — поради
Фото: Pexels

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