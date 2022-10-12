Щоб не довелося купувати нову: як захистити побутову техніку від раптового вимкнення електрики

Через постійні ракетні атаки російських окупантів по Україні люди змушені сидіти без світла. Електрика може зникнути в будь-який момент. Але різке вимикання псує побутову техніку. Як захистити техніку від збоїв електрики, щоб вона не перегоріла — дивись у нашому матеріалі.

Як захистити техніку від збоїв електрики

Якість живлення електромережі суттєво впливає на строк служби побутової техніки. Певно, в тебе траплялось таке, що після раптового відключення світла перегорав чайник або інша техніка?

Щоб захистити техніку від перепаду електрики, краще придбати спеціальні пристрої:

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Реле для побутової техніки. Це захисний механізм, який вимикає прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а потім підключає її назад, коли ситуація нормалізована. Реле найкраще підходить для холодильників, пральних машин та телевізорів. Стабілізатор. Він діє за схожим принципом — контролює рівень напруги і стабілізує її стрибки, не даючи пошкодити електроприлади. Джерела безперебійного живлення. Їх найчастіше використовують для захисту цифрових пристроїв, які мають друковану плату з радіокомпонентами — ноутбуки, телевізори, комп’ютери тощо. “Розумні” розетки. Керувати ними можна навіть на відстані. Вони вміють вимикати живлення за графіком і контролювати витрати електроенергії. Краще використовувати їх у поєднанні з вищеперерахованими пристроями, бо вони лише мінімізують можливі пошкодження. Генератор — варіант для тих, хто живе в приватному будинку. Вони бувають бензинові або дизельні. Генератор може працювати безперервно від чотирьох до шести годин. Ті, що з автозапуском, вмикаються самі, коли відсутня електрика.

Якщо можливості придбати щось зі списку немає, вимикай усі прилади з розеток, якими не користуєшся. Наприклад, мікрохвильовка, чайник, тостер тощо. Після приготування або розігріву одразу вимкни прилад.

Або якщо ти дивишся телевізор лише в спальні, вимкни з розетки той, що в іншій кімнаті. Кожен прилад, підключений до нестабільної мережі, може перегоріти, тож краще не ризикувати побутовою технікою.

Важливо: якщо вимикаєш запобіжники, перш ніж увімкнути їх назад, вимкни з розеток усі прилади.

Як відключення світла впливає на їжу з холодильника

Найважливішим серед побутової техніки для багатьох є холодильник. Через різкі відключення електрики продукти в ньому можуть зіпсуватися. У середньому споживачам радять орієнтуватися на такі часові проміжки (якщо дверцята холодильника та морозильної камери залишаються закритими):

до чотирьох годин — для продуктів у холодильнику;

48 годин — у повній морозилці;

24 години — у напівпорожній морозилці.

Якщо електроенергії немає понад чотири години, радимо покласти до продуктів у холодильник лід. Для цього завчасно придбай кілька холодильних елементів (сухий або блоковий лід).

Вживати їжу зі знеструмленого холодильника можна, якщо вона свіжа, приємно пахне і не має зовнішніх змін. Якщо відключення було коротким, споживати можна і молочні продукти, яйця і м’ясо.

Щоб зберегти продукти якнайдовше, намагайся не відкривати холодильник без потреби. Заповни морозильну камеру їжею або холодоагентами, щоб простір утримував холод довше, а продукти не псувались.

Догляд за побутовою технікою також продовжує термін її служби. Раніше ми розповідали, як очистити чайник від накипу.

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