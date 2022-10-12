Щоб не довелося купувати нову: як захистити побутову техніку від раптового вимкнення електрики

Через постійні ракетні атаки російських окупантів по Україні люди змушені сидіти без світла. Електрика може зникнути в будь-який момент. Але різке вимикання псує побутову техніку. Як захистити техніку від збоїв електрики, щоб вона не перегоріла — дивись у нашому матеріалі.
Якість живлення електромережі суттєво впливає на строк служби побутової техніки. Певно, в тебе траплялось таке, що після раптового відключення світла перегорав чайник або інша техніка?
Щоб захистити техніку від перепаду електрики, краще придбати спеціальні пристрої:
Якщо можливості придбати щось зі списку немає, вимикай усі прилади з розеток, якими не користуєшся. Наприклад, мікрохвильовка, чайник, тостер тощо. Після приготування або розігріву одразу вимкни прилад.
Або якщо ти дивишся телевізор лише в спальні, вимкни з розетки той, що в іншій кімнаті. Кожен прилад, підключений до нестабільної мережі, може перегоріти, тож краще не ризикувати побутовою технікою.
Важливо: якщо вимикаєш запобіжники, перш ніж увімкнути їх назад, вимкни з розеток усі прилади.
Найважливішим серед побутової техніки для багатьох є холодильник. Через різкі відключення електрики продукти в ньому можуть зіпсуватися. У середньому споживачам радять орієнтуватися на такі часові проміжки (якщо дверцята холодильника та морозильної камери залишаються закритими):
Якщо електроенергії немає понад чотири години, радимо покласти до продуктів у холодильник лід. Для цього завчасно придбай кілька холодильних елементів (сухий або блоковий лід).
Вживати їжу зі знеструмленого холодильника можна, якщо вона свіжа, приємно пахне і не має зовнішніх змін. Якщо відключення було коротким, споживати можна і молочні продукти, яйця і м’ясо.
Щоб зберегти продукти якнайдовше, намагайся не відкривати холодильник без потреби. Заповни морозильну камеру їжею або холодоагентами, щоб простір утримував холод довше, а продукти не псувались.
Догляд за побутовою технікою також продовжує термін її служби. Раніше ми розповідали, як очистити чайник від накипу.
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