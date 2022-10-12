Чтобы не пришлось покупать новую: как защитить бытовую технику от внезапного отключения электричества

Из-за постоянных ракетных атак российских оккупантов по Украине люди вынуждены сидеть без света. Электричество может пропасть в любой момент. Но резкое отключение портит бытовую технику. Как защитить технику от сбоев электричества, чтобы она не перегорела — смотри в нашем материале.

Как защитить технику от сбоев электричества

Качество питания электросети оказывает существенное влияние на срок службы бытовой техники. Наверное, у тебя случалось такое, что после внезапного отключения света перегорал чайник или другая техника?

Чтобы защитить технику от перепадов электричества, лучше приобрести специальные устройства:

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Реле для бытовой техники. Это защитный механизм, отключающий приборы от сети, если она нестабильна. А потом подключающий их назад, когда ситуация нормализовалась. Реле лучше всего подходит для холодильников, стиральных машин и телевизоров. Стабилизатор. Он действует по схожему принципу — контролирует уровень напряжения и стабилизирует его скачки, предотвращая повреждение электроприборов. Источники бесперебойного питания. Их чаще всего используют для защиты цифровых устройств с печатной платой с радиокомпонентами — ноутбуки, телевизоры, компьютеры и т. д. “Умные” розетки. Управлять ими можно даже на расстоянии. Они могут выключать питание по графику и контролировать расходы электроэнергии. Лучше использовать их в сочетании с вышеперечисленными устройствами, потому что они только минимизируют возможные повреждения. Генератор — вариант для тех, кто живет в частном доме. Они бывают бензиновые или дизельные. Генератор может работать непрерывно от четырех до шести часов. Те, которые с автозапуском, включаются сами, когда отсутствует электричество.

Если возможности приобрести что-нибудь из списка нет, выключай все приборы из розеток, которыми не пользуешься. Например, микроволновка, чайник, тостер и т. д. После приготовления или разогрева сразу отключи прибор.

Или если смотришь телевизор только в спальне, выключи из розетки тот, который в другой комнате. Каждый прибор, подключенный к нестабильной сети, может перегореть, так что лучше не рисковать бытовой техникой.

Важно: если ты выключаешь предохранители, прежде чем включить их обратно, выключи из розеток все приборы.

Как отключение электричества влияет на холодильник

Самым важным среди бытовой техники для многих является холодильник. Из-за резких отключений электричества продукты в нем могут испортиться. В среднем потребителям советуют ориентироваться на такие временные промежутки (если дверцы холодильника и морозильной камеры остаются закрытыми):

до четырех часов — для продуктов в холодильнике;

48 часов — в полной морозилке;

24 часа — в полупустой морозилке.

Если электроэнергии нет более четырех часов, советуем положить к продуктам в холодильник лед. Для этого заранее приобрети несколько холодильных элементов (сухой или блочный лед).

Употреблять пищу из обесточенного холодильника можно, если она свежая, приятно пахнет и не имеет внешних изменений. Если отключение было короткое, употреблять можно и молочные продукты, яйца и мясо.

Чтобы сохранить продукты как можно дольше, старайся не открывать холодильник без надобности. Заполни морозильную камеру едой или хладагентами, чтобы пространство удерживало холод дольше, а продукты не портились.

Уход за бытовой техникой также продолжает ее службу. Ранее мы рассказывали, как очистить чайник от накипи.

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