Чтобы не пришлось покупать новую: как защитить бытовую технику от внезапного отключения электричества

Из-за постоянных ракетных атак российских оккупантов по Украине люди вынуждены сидеть без света. Электричество может пропасть в любой момент. Но резкое отключение портит бытовую технику. Как защитить технику от сбоев электричества, чтобы она не перегорела — смотри в нашем материале.
Качество питания электросети оказывает существенное влияние на срок службы бытовой техники. Наверное, у тебя случалось такое, что после внезапного отключения света перегорал чайник или другая техника?
Чтобы защитить технику от перепадов электричества, лучше приобрести специальные устройства:
Если возможности приобрести что-нибудь из списка нет, выключай все приборы из розеток, которыми не пользуешься. Например, микроволновка, чайник, тостер и т. д. После приготовления или разогрева сразу отключи прибор.
Или если смотришь телевизор только в спальне, выключи из розетки тот, который в другой комнате. Каждый прибор, подключенный к нестабильной сети, может перегореть, так что лучше не рисковать бытовой техникой.
Важно: если ты выключаешь предохранители, прежде чем включить их обратно, выключи из розеток все приборы.
Самым важным среди бытовой техники для многих является холодильник. Из-за резких отключений электричества продукты в нем могут испортиться. В среднем потребителям советуют ориентироваться на такие временные промежутки (если дверцы холодильника и морозильной камеры остаются закрытыми):
Если электроэнергии нет более четырех часов, советуем положить к продуктам в холодильник лед. Для этого заранее приобрети несколько холодильных элементов (сухой или блочный лед).
Употреблять пищу из обесточенного холодильника можно, если она свежая, приятно пахнет и не имеет внешних изменений. Если отключение было короткое, употреблять можно и молочные продукты, яйца и мясо.
Чтобы сохранить продукты как можно дольше, старайся не открывать холодильник без надобности. Заполни морозильную камеру едой или хладагентами, чтобы пространство удерживало холод дольше, а продукты не портились.
Уход за бытовой техникой также продолжает ее службу. Ранее мы рассказывали, как очистить чайник от накипи.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!