Чтобы не пришлось покупать новую: как защитить бытовую технику от внезапного отключения электричества

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 12 октября 2022, 18:00
Як захистити техніку від збоїв електрики — поради
Фото: Pexels

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