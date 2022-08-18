Чтобы наслаждаться ароматным чаем: как очистить чайник от накипи — лайфхаки

В твоем чайнике после нескольких раз кипячения появляется осадок и накипь? Чтобы техника дольше служила, нужно ее периодически очищать. В нашем материале ты узнаешь лайфхаки, как очистить чайник от накипи.
Чтобы очистить накипь, подойдет как магазинное средство, так и домашние. Если ты хочешь попробовать что-то, что есть дома, выбери лимон или лимонную кислоту, пищевую соду, уксус или сладкую газировку.
Все эти способы безопасны для здоровья. После кипячения воды с ними нужно будет протереть чайник от остатков накипи губкой и промыть водой.
Очистить чайник от накипи можно быстро. Для этого понадобится только прокипятить его с правильными ингредиентами. Мы выбрали три самых эффективных, которые уберут накипь с одного раза.
Способы подходят для электрочайников и стеклянных.
Если используешь сок или кислоту, тогда 2 ст. л. Прокипяти чайник, вылей воду и подожди, пока остынет. Вытри остатки осадка губкой.
Метод с пищевой содой лучше всего подходит для эмалированных чайников, ведь их нельзя подвергать кислотам.
Некоторые хозяйки рассказывают о способе очищения чайника сладкой газировкой. Мы его не рекомендуем, ведь потом придется отмывать сахар изнутри.
Лайфхаки, приведенные выше, просты в использовании и не нуждаются в дополнительной мойке девайса.
Ранее мы рассказывали, как очистить сковороду от нагара в домашних условиях.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!