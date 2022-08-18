Чтобы наслаждаться ароматным чаем: как очистить чайник от накипи — лайфхаки

В твоем чайнике после нескольких раз кипячения появляется осадок и накипь? Чтобы техника дольше служила, нужно ее периодически очищать. В нашем материале ты узнаешь лайфхаки, как очистить чайник от накипи.

Как очистить чайник от накипи — что понадобится

Чтобы очистить накипь, подойдет как магазинное средство, так и домашние. Если ты хочешь попробовать что-то, что есть дома, выбери лимон или лимонную кислоту, пищевую соду, уксус или сладкую газировку.

Все эти способы безопасны для здоровья. После кипячения воды с ними нужно будет протереть чайник от остатков накипи губкой и промыть водой.

Сейчас также смотрят

Как очистить чайник от накипи — три лучших способа

Очистить чайник от накипи можно быстро. Для этого понадобится только прокипятить его с правильными ингредиентами. Мы выбрали три самых эффективных, которые уберут накипь с одного раза.

Способы подходят для электрочайников и стеклянных.

Лимон или лимонная кислота. Также подойдет сок. Можно использовать и лайм, он тоже хорошо растворяет накипь. Для этого налей полный чайник воды и нарежь треть лимона или половину лайма.

Если используешь сок или кислоту, тогда 2 ст. л. Прокипяти чайник, вылей воду и подожди, пока остынет. Вытри остатки осадка губкой.

Уксус 9%. Чтобы очистить чайник, необходимо налить 4 ст. л. на литр воды и вскипятить воду. После кипячения оставь чайник на два часа и слей воду. Остаток осадка протри губкой.

Чтобы очистить чайник, необходимо налить 4 ст. л. на литр воды и вскипятить воду. После кипячения оставь чайник на два часа и слей воду. Остаток осадка протри губкой. Пищевая сода. На литр воды раствори 2 ст. л. соды и вскипяти чайник. Затем оставь его на один или два часа. Вскипятить еще раз. Слей воду и вытри остатки осадка.

Метод с пищевой содой лучше всего подходит для эмалированных чайников, ведь их нельзя подвергать кислотам.

Некоторые хозяйки рассказывают о способе очищения чайника сладкой газировкой. Мы его не рекомендуем, ведь потом придется отмывать сахар изнутри.

Лайфхаки, приведенные выше, просты в использовании и не нуждаются в дополнительной мойке девайса.

Ранее мы рассказывали, как очистить сковороду от нагара в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!