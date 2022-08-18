Щоб насолоджуватись ароматним чаєм: як очистити чайник від накипу — лайфхаки

У твоєму чайнику після кількох разів кип’ятіння з’являється осад та накип? Щоб техніка довше слугувала, її потрібно періодично очищувати. У нашому матеріалі ти дізнаєшся лайфхаки, як очистити чайник від накипу.
Щоб очистити накип підійде як магазинний засіб, так і домашні. Якщо ти хочеш спробувати щось, що точно є вдома, обери лимон або лимонну кислоту, харчову соду, оцет чи солодку газовану воду.
Всі ці способи безпечні для здоров’я, тож після кип’ятіння води з ними потрібно буде протерти чайник від залишків накипу губкою та промити водою.
Очистити чайник від накипу можна швидко. Для цього знадобиться лише прокип’ятити його з правильними інгредієнтами. Ми обрали три найефективніших, які приберуть накип з одного разу.
Способи підходять для електрочайників та скляних.
Якщо використовуєш сік чи кислоту — тоді 2 ст. л. Прокип’яти чайник, вилий воду та зачекай, доки охолоне. Витри залишки осаду губкою.
Метод з харчовою содою найбільше підходить для емальованих чайників, адже їх не можна піддавати кислотам.
Деякі господині розповідають про спосіб очищення чайника солодкою газованою водою. Ми його не радимо, адже потім доведеться відмивати цукор зсередини.
Лайфхаки, наведені вище, прості у використанні та не потребують додаткового миття девайсу.
Раніше ми розповідали, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах.
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