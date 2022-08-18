Щоб насолоджуватись ароматним чаєм: як очистити чайник від накипу — лайфхаки

У твоєму чайнику після кількох разів кип’ятіння з’являється осад та накип? Щоб техніка довше слугувала, її потрібно періодично очищувати. У нашому матеріалі ти дізнаєшся лайфхаки, як очистити чайник від накипу.

Як очистити чайник від накипу — що знадобиться

Щоб очистити накип підійде як магазинний засіб, так і домашні. Якщо ти хочеш спробувати щось, що точно є вдома, обери лимон або лимонну кислоту, харчову соду, оцет чи солодку газовану воду.

Всі ці способи безпечні для здоров’я, тож після кип’ятіння води з ними потрібно буде протерти чайник від залишків накипу губкою та промити водою.

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Як очистити чайник від накипу — три найкращі способи

Очистити чайник від накипу можна швидко. Для цього знадобиться лише прокип’ятити його з правильними інгредієнтами. Ми обрали три найефективніших, які приберуть накип з одного разу.

Способи підходять для електрочайників та скляних.

Лимон або лимонна кислота. Також підійде сік. Можна використовувати і лайм, він теж добре розчиняє накип. Для цього налий повний чайник води і наріж третину лимона або половину лайма.

Якщо використовуєш сік чи кислоту — тоді 2 ст. л. Прокип’яти чайник, вилий воду та зачекай, доки охолоне. Витри залишки осаду губкою.

Оцет 9%. Щоб очистити чайник, необхідно налити 4 ст. л. оцту на літр води та закип’ятити воду. Після кип’ятіння залиш чайник на дві години та злий воду. Решту осаду протри губкою.

Щоб очистити чайник, необхідно налити 4 ст. л. оцту на літр води та закип’ятити воду. Після кип’ятіння залиш чайник на дві години та злий воду. Решту осаду протри губкою. Харчова сода. На літр води розчини 2 ст. л. та закип’яти чайник. Потім залиш його на одну чи дві години. Закип’яти ще раз. Злий воду та витри залишки осаду.

Метод з харчовою содою найбільше підходить для емальованих чайників, адже їх не можна піддавати кислотам.

Деякі господині розповідають про спосіб очищення чайника солодкою газованою водою. Ми його не радимо, адже потім доведеться відмивати цукор зсередини.

Лайфхаки, наведені вище, прості у використанні та не потребують додаткового миття девайсу.

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