Выбросить или оставить? Как очистить сковороду от нагара в домашних условиях

После приготовления еды на сковороде остается жир, который затем въедается в поверхность. Как следствие — появляется наслаивающийся нагар, если его плохо отмывать.

Но не спеши выбрасывать такую ​​сковородку. Читай действенные советы, как очистить сковороду от нагара в домашних условиях.

Как очистить чугунные сковородки

Чугунную сковороду можно чистить жёсткими губками с абразивными частицами — особенности покрытия это позволяют.

Способ 1: Для мытья используй раствор соды или соли с уксусом. Он подходит для удаления большинства загрязнений (нагара, копоти и устаревшего жира). Для такого способа чистки перчатки не понадобятся.

Засыпь содой поверхность сковороды, затем залей уксусом. Жди от 30 до 60 минут, пока идет реакция. Остатки нагара и копоти отмой жесткой щеткой.

Чтобы очистить наружную поверхность, можно повторить такую ​​же последовательность.

Если у тебя есть возможность, можешь использовать другой способ.

Способ 2: Положи сковороду в металлический таз, залей водой и прокипяти два часа. В воду добавь соду, стиральный порошок и канцелярский клей.

Вместо стирального порошка можно взять хозяйственное мыло. Копоть будет легко отходить. Но в конце пройдись абразивной губкой.

Как очистить от нагара алюминиевые сковородки

Для очищения алюминиевых сковородок лучше не использовать жесткие щетки и губки, а также химию.

Если у тебя нет гелей для мытья алюминия, попробуй такой вариант: 100 мл канцелярского клея смешай с 50 г соды и нарезанным хозяйственным мылом.

Положи смесь и сковороду в большую емкость. Залей 10 л воды и кипяти 40 минут. Для лучшего эффекта оставь на 12 часов. Остатки нагара легко отмоются губкой.

Мытьё сковородок с антипригарным покрытием

Для чистки таких сковородок можно использовать метод с мыльным раствором.

Способ 1: Четверть куска мыла следует натереть, добавить 10 г соли и горчичного порошка, а также 2 ст. л. нашатырного спирта.

Смешай ингредиенты до однородной массы. Нанеси на 30 минут на стенки сковородки, а затем смой.

Другой вариант — использовать картофельный крахмал.

Способ 2: 100 г на 2 л воды. Погрузи сковороду в таз с крахмальной смесью и прокипяти в течение 20 минут. Остатки копоти убери губкой.

Как очистить сковороду перекисью водорода

Этот способ является самым безопасным для тебя и окружающей среды. Чугунные и алюминиевые сковороды не боятся агрессивного воздействия, поэтому этот способ подходит для них.

Если же необходимо очистить тефлоновое покрытие, лучше используй его только для наружных стенок сковороды.

Сделай из перекиси и соды смесь и нанеси на разогретую сковороду. Оставь на 10–15 минут. Остатки грязи удали губкой или щеткой. Промой. При необходимости повтори процедуру.

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