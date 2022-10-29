Не дай їжі зіпсуватися: як врятувати продукти, коли вимкнули світло

Як відомо, ворог полюбляє обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого жителі українських міст годинами сидять без світла.
Якщо для нас відсутність світла — це дискомфорт, то для їжі, яка зберігається в холодильнику, це дорога в смітник. Якщо тривалий час не підтримувати відповідну температуру, охолоджені або заморожені продукти можуть стати небезпечними для вживання.
Центр громадського здоров’я на своїй сторінці у Facebook поділився порадами, які допоможуть врятувати їжу та зберегти її безпечною до вживання.
Безпечна для продуктів температура у холодильнику має бути 4 °С або нижче. У морозильній камері — 0 °С або нижче. Перевірити ці показники можна за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.
Вимкнення електроенергії для українців уже не новина, тож до тривалих відключень світла треба підготуватися заздалегідь:
Допоможуть це зробити контейнери з водою, які треба заморозити заздалегідь та обкласти навколо їжі. Також ефективно з цим впорається сухий або блоковий лід.
Так у холодильнику продукти залишаються безпечними до чотирьох годин, адже саме такий час утримується потрібна температура.
Коли світла немає довше за чотири години, то продукти починають псуватися. Першими стають непридатними м’ясо, риба, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їхні залишки.
Однак у центрі громадського здоров’я попереджають: ніколи не пробуй їжу на смак, щоб перевірити її безпечність.
Лайфхак, який допоможе збільшити тривалість життя твоїх продуктів, якщо електроенергія відключена понад чотири години: помісти лід до продуктів у холодильник.
Лайфхак, який допоможе збільшити тривалість життя твоїх продуктів, якщо електроенергія відключена понад чотири години: помісти лід до продуктів у холодильник.
Тож ти спокійно можеш повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °С чи нижче.
Навіть продукти, які швидко псуються, можна врятувати. Якщо хочеш дізнатися, як врятувати м’ясо, рибу, овочі й фрукти від загибелі без холодильника, читай поради Євгена Клопотенка.
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