Не дай їжі зіпсуватися: як врятувати продукти, коли вимкнули світло

Як відомо, ворог полюбляє обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого жителі українських міст годинами сидять без світла.

Якщо для нас відсутність світла — це дискомфорт, то для їжі, яка зберігається в холодильнику, це дорога в смітник. Якщо тривалий час не підтримувати відповідну температуру, охолоджені або заморожені продукти можуть стати небезпечними для вживання.

Центр громадського здоров’я на своїй сторінці у Facebook поділився порадами, які допоможуть врятувати їжу та зберегти її безпечною до вживання.

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Безпечна їжа без холодильника: поради

Безпечна для продуктів температура у холодильнику має бути 4 °С або нижче. У морозильній камері — 0 °С або нижче. Перевірити ці показники можна за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

Вимкнення електроенергії для українців уже не новина, тож до тривалих відключень світла треба підготуватися заздалегідь:

Якщо доведеться виймати продукти, то треба буде підтримувати температуру їжі в межах 4 °С або нижче, як у холодильнику.

Допоможуть це зробити контейнери з водою, які треба заморозити заздалегідь та обкласти навколо їжі. Також ефективно з цим впорається сухий або блоковий лід.

Якщо електроенергію вимкнули, але потреби виймати продути немає, то тримай дверцята холодильника та морозильної камери закритими.

Так у холодильнику продукти залишаються безпечними до чотирьох годин, адже саме такий час утримується потрібна температура.

Викинь їжу, якщо температура зросла до 4 °С і вище.

Коли світла немає довше за чотири години, то продукти починають псуватися. Першими стають непридатними м’ясо, риба, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їхні залишки.

Однак у центрі громадського здоров’я попереджають: ніколи не пробуй їжу на смак, щоб перевірити її безпечність.

Лайфхак, який допоможе збільшити тривалість життя твоїх продуктів, якщо електроенергія відключена понад чотири години: помісти лід до продуктів у холодильник.

Морозильна камера більш стійка до відключень світла. Якщо камера повна, продукти в ній лишатимуться у безпеці дві доби, якщо напівпорожня — добу.

Тож ти спокійно можеш повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °С чи нижче.

Навіть продукти, які швидко псуються, можна врятувати. Якщо хочеш дізнатися, як врятувати м’ясо, рибу, овочі й фрукти від загибелі без холодильника, читай поради Євгена Клопотенка.

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