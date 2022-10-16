Їжа та рецепти

Клаб-сендвіч, сальса чи салат Коул Слоу? Рецепти страв від Клопотенка, які можна приготувати без світла

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Жовтня 2022, 19:00
Що можна приготувати без світла: страви, які можна приготувати без електроенергії
Фото: Pexels, Сайт Євгена Клопотенко

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