Клаб-сендвіч, сальса чи салат Коул Слоу? Рецепти страв від Клопотенка, які можна приготувати без світла

Уряд просить українців заощаджувати електроенергію, щоб наша інфраструктура могла відновитися якнайшвидше. Багато електроенергії витрачають прилади, які допомагають нам готувати їсти. Це не означає, що треба сидіти голодними. Можна знайти альтернативу та готувати без електрики.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами восьми страв, які можна приготувати, не використовуючи електроприлади.

Рецепт закуски з сиром фета

Ця закуска готується буквально за одну хвилину. Євген радить робити запаси цього сиру, адже його можна поєднати з десятками різних продуктів, і вийде чудова страва. Ось один із варіантів.

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Інгредієнти для закуски з сиром фета:

200 г сиру фета

2 ст. л. оливкової олії

сік ½ лимона

перець до смаку

Приготування закуски з сиром фета

У глибоку миску треба викласти сир, додати сік лимона, оливкову олію та потовкти виделкою. За бажанням можна додати перець або інші спеції. Таку закуску можна мастити на хліб або грінки.

Рецепт салату Коул слоу

Назва цього салату може лякати, але в нього входять лише два інгредієнти, які добре знайомі українцям, — капуста та морква. Головний секрет — правильна, рівномірна нарізка овочів та соус зі сметани.

Інгредієнти для салату Коул слоу:

1 велика морква

400 г білокачанної капусти

Для соусу:

50 г сметани не менше 20%

6 г солодкої гірчиці

6-10 г тертого або консервованого хріну

сіль та перець до смаку

Насамперед треба підготувати овочі, нарізати їх однаковою соломкою, вона має бути довгою. Овочі покласти в миску та приготувати соус.

Корінь хрону натерти на дрібній тертці, додати сметану та солодку гірчицю (або діжонську), посолити та поперчити. Заправити овочі соусом, добре перемішати та залишити на кілька годин, щоб соус пом’якшив смак капусти.

Рецепт клаб-сендвіча з шинкою та соленими огірками

Головне у клаб-сендівічі — начинка, яку кладуть між кількома скибочками хліба. Вона може бути різноманітною.

Інгредієнти для клаб-сендвіча:

200 г шинки

100 г червоної цибулі

50 г листя салату

6 шматків хліба для тостів

2 солоних огірки

60 г крем-сиру

1 ч. л. гострої гірчиці

Приготування клаб-сендвіча

Шинку треба порізати тонкими шматочками. У посуді змішати крем-сир з гірчицею. Листя салату промити та висушити. Огірок та червону цибулю нарізати тонкими кружечками.

Хліб змастити крем-сиром, викласти листя салату, шинку, цибулю й огірок. Накрити ще одним шматочком хліба, повторити начинку й покласти згори третій шматок хліба. Далі розрізати сендвіч на дві частини — готово.

Рецепт сальси з авокадо

Інгредієнти для сальси з авокадо:

1 середній стиглий авокадо

5 томатів чері

5-10 г перцю чилі

½ середньої червоної цибулі

10 гілочок кінзи

1 лайм (сік)

1 ст. л. оливкової олії

сіль до смаку

Приготування сальси з авокадо

Авокадо почистити та порізати дрібними кубиками, додати сік лайма. Помідори теж нарізати маленькими кубиками, подібними до авокадо. Цибулю, перець чилі та кінзу дрібно порізати й додати до миски з авокадо. Далі посолити й полити оливковою олією, перемішати й подавати до столу.

Рецепт сирної закуски

Інгредієнти для сирної закуски:

400 г білого сиру

1-2 ст. л. сметана

50 г мак

50 г кокосової стружки

20 г паприки (молота)

5 г імбиру (корінь)

цедра апельсина

20 г родзинок

Приготування сирної закуски

Сир потовкти у мисці, додати сметани, якщо він сухий. Сформувати кульки й викласти на тарілку.

Імбир почистити й дрібно нарізати, цедру апельсина зняти ножем та й так само дрібно порубати. Мак, паприку, кокосову стружку розкладіть по невеликих мисках.

Одну частину сирних кульок треба вмочити в мак, іншу — в кокосову стружку, третю — в паприку, четверту — в суміш імбиру й апельсинової цедри. Усі кульки викласти на тарілку й посипати родзинками.

Рецепт бутерброда з маринованим оселедцем та цибулею

Інгредієнти:

4 житні або гречані булочки

150 г філе слабосолоного оселедця

2 ст. л. винного оцту

½ червоної цибулини

50 мл домашнього майонезу

1 ч. л. діжонська гірчиця в зернах

Приготування бутербродів з маринованим оселедцем та цибулею

Насамперед треба підготувати маринад для оселедця. У глибокій мисці змішати винний оцет та воду. Залишити у цій суміші філе оселедця на 15 хв. Потім промокнути паперовими рушниками й порізати на великі шматки.

Червону цибулю нарізати кільцями. Зробити домашній майонез або взяти магазинний.

Зробити надріз посередині булочок, але не до кінця. У кожну додати майонезний соус, викласти шматочок оселедцю та кільця червоної цибулі. Смачні бутерброди готові!

Рецепт бутербродів з оселедцем та арахісовою пастою

Інгредієнти:

1 багет

4-5 ст. л. арахісової пасти

1 оселедець

2-3 гілочки кропу

3 ст. л. соняшникової олії

Приготування бутербродів

Спершу треба підготувати рибу — розібрати оселедець, якщо ти не використовуєш готові нарізані шматки.

Нарізати рибу невеликими шматочками. Багет треба нарізати під кутом, що бутерброди не були дуже маленькими.

На пательні підсмажити багет з кожної сторони до золотистої скоринки. Намазати тонкий шар арахісової пасти, викласти шматочки оселедця й додати кропу.

Рецепт закуски з лаваша, тунця й водоростей норі

Інгредієнти:

2 лаваші

2 листи водоростей норі

200 г крем-сиру

2 огірки

1 банка тунця (80 г)

Приготування закуски

Огірки нарізати поздовжніми смужками. Лаваші нарізати однаковими розмірами з листками норі. Скропити норі невеликою кількістю води, щоб вони стали еластичними та добре загорталися. Покласти їх на лаваш та змастити тонким шаром крем-сиру.

Далі викласти огірок та тунець. Звернути лаваш у рол, підсмажити на грилі або пательні. Краще подавати закуску ще теплою.

Також на вечерю можна приготувати різні салати, які не потребують використання електроенергії. Раніше ми розповідали чотири прості рецепти салатів.

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