Набридли просто огірки та помідори? Чотири різноманітні салати на вечерю від Лізи Глінської

Увечері не варто відмовляти собі в їжі, проте не потрібно переобтяжувати свій шлунок смаженим м’ясом чи жирною картоплею.
Переможниця шоу МастерШеф Ліза Глінська поділилась чотирма смачними та швидкими в приготуванні рецептами салатів для корисної вечері.
Фото:lizaglinskaya / Instagram
Фото: Unsplash
Соус гуакамоле мультифункціональний: його можна додавати в салат як заправку, куштувати окремо як закуску чи використовувати як замазку для тостів з лососем.
Читай, як приготувати гуакамоле за рецептом судді проекту МастерШеф Володимира Ярославського.
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