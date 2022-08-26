Набридли просто огірки та помідори? Чотири різноманітні салати на вечерю від Лізи Глінської

Увечері не варто відмовляти собі в їжі, проте не потрібно переобтяжувати свій шлунок смаженим м’ясом чи жирною картоплею.

Переможниця шоу МастерШеф Ліза Глінська поділилась чотирма смачними та швидкими в приготуванні рецептами салатів для корисної вечері.

Салат Айсберг зі сметанно-медовою заправкою

Інгредієнти

салат айсберг — 1 шт. (невеликий)

огірки — 3 шт.

сир фета — 100 г

лаваш

оливкова олія — 2 ст.л.

Сметанно-медова заправка — інгредієнти

сметана жирністю 10% — 100 г

мед — 1 ст.л.

лимонний сік — 1 ч.л.

оливкова олія — 1 ст.л.

сіль на смак

Рецепт салату Айсберг

Порви салат на невеликі шматки. Наріж огірки та додай до салату. Додай сир фета та перемішай. Наріж лаваш невеликими шматками, зверху полий олією. Підсуши в духовці. Приготуй заправку: додай до сметани мед, сік лимона, оливкову олію, сіль та перемішай. Полий зверху салат заправкою, перемішай. Зверху виклади лаваш.

Салат з язиком зі сметанно-гірчичною заправкою

Інгредієнти

яловичий язик — 300 г

огірки свіжі — 3 шт.

болгарський перець — 1 шт. (невеликий)

огірки мариновані — 3 шт.

печериці — 200 г

кукурудза маринована — 100 г

зелена цибуля

Сметанно-гірчична заправка — інгредієнти

сметана жирністю 10% — 100 г

діжонська гірчиця — 1 ст.л.

гостра гірчиця — 1 ст.л.

мед — 1 ст.л.

лимонний сік — 1 ч.л.

часник — 1 зубчик

сіль на смак

Рецепт салату з язиком

Відвари язик та наріж його. Наріж та обсмаж гриби. Свіжі й мариновані огірки, болгарський перець, кукурудзу та обсмажені печериці додай до салату. Приготуй заправку: до сметани додай мед, гірчицю, часник, лимонний сік та сіль. Перемішай. Заправ салат та додай зверху цибулю кілечками.

Салат із запеченими овочами

Інгредієнти

копчена курка

болгарський перець — 4 шт.

баклажан — 4 шт.

гриби гливи — 300 г

цибуля — 1 шт.

кінза

петрушка

обсмажений волоський горіх — 50 г

часник — 1 зубчик

сіль на смак

рослинна олія

Рецепт салату із запеченими овочами

Запечи всі овочі, наріж та змішай. Обсмаж гриби та додай до салату. Наріж копчену курку, цибулю, кінзу та петрушку. Додай усе до салату. Додай до салату часник та обсмажені волоські горіхи. Зверху посип салат сіллю та полий олією, а потім перемішай.

Салат з омлетом

Інгредієнти

яйце — 2 шт.

болгарський перець — 1 шт.

огірок — 2 шт.

кукурудза маринована — 100 г

сіль на смак

рослинна олія

зелень

Рецепт салату з омлетом

Обсмаж яйця та наріж їх шматками. Додай нарізаний перець, огірок, кукурудзу, зелень сіль і рослинну олію. Перемішай.

Соус гуакамоле мультифункціональний: його можна додавати в салат як заправку, куштувати окремо як закуску чи використовувати як замазку для тостів з лососем.

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