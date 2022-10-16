Клаб-сэндвич, сальса или салат Коул Слоу? Рецепты блюд от Клопотенка, которые можно приготовить без света

Правительство просит украинцев экономить электроэнергию, чтобы наша инфраструктура могла восстановиться как можно быстрее. Много электроэнергии тратят приборы, которые помогают нам готовить еду. Это не значит, что нужно сидеть голодным. Можно найти альтернативу и готовить без электричества.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами восьми блюд, которые можно приготовить без использования электроприборов.
Эта закуска готовится буквально за одну минуту. Евгений советует делать запасы сыра фета, ведь его можно соединять с десятками разных продуктов, и получится отличное блюдо. Вот один из вариантов.
Ингредиенты для закуски с сыром фета:
В глубокую миску нужно выложить сыр, добавить сок лимона, оливковое масло и размять вилкой. По желанию можно добавить перец или другие специи. Такую закуску можно намазывать на хлеб или гренки.
Название этого салата может пугать, но в него входят только два ингредиента, хорошо знакомых украинцам, — капуста и морковь. Главный секрет — правильная, равномерная нарезка овощей и соус из сметаны.
Ингредиенты для салата Коул слоу:
Для соуса:
Прежде всего, нужно подготовить овощи, нарезать их одинаковой соломкой, она должна быть длинной. Овощи положить в миску и приготовить соус.
Корень хрена натереть на мелкой терке, добавить сметану и сладкую горчицу (дижонскую), посолить и поперчить. Заправить овощи соусом, хорошо перемешать и оставить на несколько часов, чтобы соус смягчил вкус капусты.
Главное в клаб-сэндвиче — начинка, которую кладут между несколькими ломтиками хлеба. Она может быть разнообразной.
Ингредиенты для клаб-сэндвича:
Ветчину надо нарезать тонкими кусочками. В посуде смешать крем-сыр с горчицей. Листья салата промыть и высушить. Огурец и красный лук нарезать тонкими кружочками.
Хлеб смазать крем-сыром, выложить листья салата, ветчину, лук и огурец. Накрыть еще одним куском хлеба, повторить начинку и положить сверху третий кусок хлеба. Далее разрезать сэндвич на две части — готово.
Ингредиенты для сальсы по авокадо:
Авокадо почистить и нарезать мелкими кубиками, добавить сок лайма. Помидоры тоже нарезать маленькими кубиками, как и авокадо. Лук, перец чили и кинзу мелко порезать и добавить в миску с авокадо. Затем посолить и полить оливковым маслом, перемешать и подавать к столу.
Ингредиенты для творожной закуски:
Творог размять в миске, добавить сметану, если он сухой. Сформировать шарики и выложить на тарелку.
Имбирь почистить и мелко нарезать, цедру апельсина снять ножом и также мелко порубить. Мак, паприку, кокосовую стружку разложить по небольшим мискам.
Одну часть творожных шариков нужно обмакнуть в мак, другую — в кокосовую стружку, третью — в паприку, четвертую — в смесь имбиря и апельсиновой цедры. Все шарики выложить на тарелку и посыпать изюмом.
Фото: сайт Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
В первую очередь нужно подготовить маринад для сельди. В глубокой миске смешать винный уксус и воду. Оставить в этой смеси филе сельди на 15 мин. Затем промокнуть бумажными полотенцами и порезать на большие куски.
Красный лук нарезать колечками. Сделать домашний майонез или взять магазинный.
Сделать надрез посередине булочек, но не до конца. В каждую добавить майонезный соус, выложить кусочек сельди и кольца красного лука. Вкусные бутерброды готовы!
Сначала нужно подготовить рыбу — разобрать сельдь, если ты не используешь готовые нарезанные куски.
Нарезать рыбу небольшими кусочками. Багет нужно нарезать под углом, чтобы бутерброды не были очень маленькими.
На сковороде поджарить багет с каждой стороны до золотистой корочки. Намазать тонким слоем арахисовую пасту, выложить кусочки сельди и добавить укроп.
Огурцы порезать продольными полосками. Лаваши нарезать также, как и листьям нори. Сбрызнуть нори небольшим количеством воды, чтобы они стали эластичными и хорошо заворачивались. Положить их на лаваш и смазать тонким слоем крем-сыра.
Далее выложить огурец и тунец. Свернуть лаваш в ролл, поджарить на гриле или сковороде. Лучше подавать закуску еще теплой.
Также на ужин можно приготовить разные салаты, не требующие использования электроэнергии. Ранее мы рассказывали четыре простых рецепта салатов.
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