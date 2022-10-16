Клаб-сэндвич, сальса или салат Коул Слоу? Рецепты блюд от Клопотенка, которые можно приготовить без света

Правительство просит украинцев экономить электроэнергию, чтобы наша инфраструктура могла восстановиться как можно быстрее. Много электроэнергии тратят приборы, которые помогают нам готовить еду. Это не значит, что нужно сидеть голодным. Можно найти альтернативу и готовить без электричества.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами восьми блюд, которые можно приготовить без использования электроприборов.

Рецепт закуски с сыром фета

Эта закуска готовится буквально за одну минуту. Евгений советует делать запасы сыра фета, ведь его можно соединять с десятками разных продуктов, и получится отличное блюдо. Вот один из вариантов.

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Ингредиенты для закуски с сыром фета:

200 г сыра фета

2 ст. л. оливкового масла

сок ½ лимона

перец по вкусу

Приготовление закуски с сыром фета

В глубокую миску нужно выложить сыр, добавить сок лимона, оливковое масло и размять вилкой. По желанию можно добавить перец или другие специи. Такую закуску можно намазывать на хлеб или гренки.

Рецепт салата Коул слоу

Название этого салата может пугать, но в него входят только два ингредиента, хорошо знакомых украинцам, — капуста и морковь. Главный секрет — правильная, равномерная нарезка овощей и соус из сметаны.

Ингредиенты для салата Коул слоу:

1 большая морковь

400 г белокочанной капусты

Для соуса:

50 г сметаны не менее 20%

6 г сладкой горчицы

6-10 г тертого или консервированного хрена

соль и перец по вкусу

Приготовление салата Коул слоу

Прежде всего, нужно подготовить овощи, нарезать их одинаковой соломкой, она должна быть длинной. Овощи положить в миску и приготовить соус.

Корень хрена натереть на мелкой терке, добавить сметану и сладкую горчицу (дижонскую), посолить и поперчить. Заправить овощи соусом, хорошо перемешать и оставить на несколько часов, чтобы соус смягчил вкус капусты.

Рецепт клаб-сэндвича с ветчиной и солеными огурцами

Главное в клаб-сэндвиче — начинка, которую кладут между несколькими ломтиками хлеба. Она может быть разнообразной.

Ингредиенты для клаб-сэндвича:

200 г ветчины

100 г красного лука

50 г листьев салата

6 кусков хлеба для тостов

2 соленых огурца

60 г крем-сыра

1 ч. л. острой горчицы

Приготовление клаб-сэндвича

Ветчину надо нарезать тонкими кусочками. В посуде смешать крем-сыр с горчицей. Листья салата промыть и высушить. Огурец и красный лук нарезать тонкими кружочками.

Хлеб смазать крем-сыром, выложить листья салата, ветчину, лук и огурец. Накрыть еще одним куском хлеба, повторить начинку и положить сверху третий кусок хлеба. Далее разрезать сэндвич на две части — готово.

Рецепт сальсы с авокадо

Ингредиенты для сальсы по авокадо:

1 средний спелый авокадо

5 томатов черри

5-10 г перца чили

½ среднего красного лука

10 веточек кинзы

1 лайм (сок)

1 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление сальсы с авокадо

Авокадо почистить и нарезать мелкими кубиками, добавить сок лайма. Помидоры тоже нарезать маленькими кубиками, как и авокадо. Лук, перец чили и кинзу мелко порезать и добавить в миску с авокадо. Затем посолить и полить оливковым маслом, перемешать и подавать к столу.

Рецепт творожной закуски

Ингредиенты для творожной закуски:

400 г творога

1-2 ст. л. сметаны

50 г мак

50 г кокосовой стружки

20 г паприки (молотой)

5 г имбиря (корень)

цедра апельсина

20 г изюма

Приготовление творожной закуски

Творог размять в миске, добавить сметану, если он сухой. Сформировать шарики и выложить на тарелку.

Имбирь почистить и мелко нарезать, цедру апельсина снять ножом и также мелко порубить. Мак, паприку, кокосовую стружку разложить по небольшим мискам.

Одну часть творожных шариков нужно обмакнуть в мак, другую — в кокосовую стружку, третью — в паприку, четвертую — в смесь имбиря и апельсиновой цедры. Все шарики выложить на тарелку и посыпать изюмом.

Рецепт бутерброда с маринованной селедкой и луком

Ингредиенты:

4 ржаные или гречневые булочки

150 г филе слабосоленой сельди

2 ст. л. винного уксуса

½ красной луковицы

50 мл домашнего майонеза

1 ч. л. дижонская горчица в зернах

Приготовление бутербродов с маринованной селедкой и луком

В первую очередь нужно подготовить маринад для сельди. В глубокой миске смешать винный уксус и воду. Оставить в этой смеси филе сельди на 15 мин. Затем промокнуть бумажными полотенцами и порезать на большие куски.

Красный лук нарезать колечками. Сделать домашний майонез или взять магазинный.

Сделать надрез посередине булочек, но не до конца. В каждую добавить майонезный соус, выложить кусочек сельди и кольца красного лука. Вкусные бутерброды готовы!

Рецепт бутербродов с сельдью и арахисовой пастой

Ингредиенты:

1 багет

4-5 ст. л. арахисовой пасты

1 сельдь

2-3 веточки укропа

3 ст. л. подсолнечного масла

Приготовление бутербродов

Сначала нужно подготовить рыбу — разобрать сельдь, если ты не используешь готовые нарезанные куски.

Нарезать рыбу небольшими кусочками. Багет нужно нарезать под углом, чтобы бутерброды не были очень маленькими.

На сковороде поджарить багет с каждой стороны до золотистой корочки. Намазать тонким слоем арахисовую пасту, выложить кусочки сельди и добавить укроп.

Рецепт закуски из лаваша, тунца и водорослей

Ингредиенты:

2 лаваша

2 листья водорослей нори

200 г крем-сыра

2 огурца

1 банка тунца (80 г)

Приготовление закуски

Огурцы порезать продольными полосками. Лаваши нарезать также, как и листьям нори. Сбрызнуть нори небольшим количеством воды, чтобы они стали эластичными и хорошо заворачивались. Положить их на лаваш и смазать тонким слоем крем-сыра.

Далее выложить огурец и тунец. Свернуть лаваш в ролл, поджарить на гриле или сковороде. Лучше подавать закуску еще теплой.

Также на ужин можно приготовить разные салаты, не требующие использования электроэнергии. Ранее мы рассказывали четыре простых рецепта салатов.

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