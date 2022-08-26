Надоели просто огурцы и помидоры? Четыре разнообразных салата на ужин от Лизы Глинской

Вечером не стоит отказывать себе в еде, однако не нужно перегружать свой желудок жареным мясом или жирным картофелем.
Победительница шоу МастерШеф Лиза Глинская поделилась четырьмя вкусными и быстрыми в приготовлении рецептами салатов для полезного ужина.
Фото:lizaglinskaya / Instagram
Фото: Unsplash
Соус гуакамоле мультифункциональный: его можно добавлять в салат в качестве заправки, пробовать отдельно в качестве закуски или использовать как замазку для тостов с лососем.
Читай, как приготовить гуакамоле по рецепту судьи проекта МастерШеф Владимира Ярославского.
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