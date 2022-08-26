Надоели просто огурцы и помидоры? Четыре разнообразных салата на ужин от Лизы Глинской

Вечером не стоит отказывать себе в еде, однако не нужно перегружать свой желудок жареным мясом или жирным картофелем.

Победительница шоу МастерШеф Лиза Глинская поделилась четырьмя вкусными и быстрыми в приготовлении рецептами салатов для полезного ужина.

Салат Айсберг со сметанно-медовой заправкой

Ингредиенты

салат айсберг — 1 шт. (небольшой)

огурцы — 3 шт.

сыр фета — 100 г

лаваш

оливковое масло — 2 ст.л.

Сметанно-медовая заправка — ингредиенты

сметана жирностью 10% — 100 г

мед — 1 ст.л.

лимонный сок — 1 ч.л.

оливковое масло — 1 ст.л.

соль по вкусу

Рецепт салата Айсберг

Порви салат на небольшие куски. Нарежь огурцы и добавь в салат. Добавь сыр фета и перемешай. Нарежь лаваш небольшими кусками, сверху полей растительным маслом. Подсуши в духовке. Приготовь заправку: добавь к сметане мед, сок лимона, оливковое масло, соль и перемешай. Полей сверху салат заправкой, перемешай. Сверху выложи лаваш.

Салат с языком со сметанно-горчичной заправкой

Ингредиенты

говяжий язык — 300 г

огурцы свежие — 3 шт.

болгарский перец — 1 шт. (небольшой)

огурцы маринованные — 3 шт.

шампиньоны — 200 г

кукуруза маринованная — 100 г

зеленый лук

Сметанно-горчичная заправка — ингредиенты

сметана жирностью 10% — 100 г

дижонская горчица — 1 ст.л.

острая горчица — 1 ст.л.

мед — 1 ст.л.

лимонный сок — 1 ч.л.

чеснок — 1 зубчик

соль по вкусу

Рецепт салата с языком

Отвари язык и нарежь его. Нарежь и обжарь грибы. Свежие и маринованные огурцы, болгарский перец, кукурузу и обжаренные шампиньоны добавь в салат. Приготовь заправку: к сметане добавь мед, горчицу, чеснок, лимонный сок и соль. Перемешай. Заправь салат и добавь сверху лук колечками.

Салат с запеченными овощами

Ингредиенты

копченая курица

болгарский перец — 4 шт.

баклажан — 4 шт.

грибы вешенки — 300 г

лук — 1 шт.

кинза

кинза петрушка

обжаренный грецкий орех — 50 г

чеснок — 1 зубчик

соль по вкусу

растительное масло

Рецепт салата с запеченными овощами

Запеки все овощи, нарежь и смешай. Обжарь грибы и добавь в салат. Нарежь копченую курицу, лук, кинзу и петрушку. Добавь все в салат. Добавь в салат чеснок и обжаренные грецкие орехи. Сверху посыпь салат солью и полей маслом, а затем перемешай.

Салат с омлетом

Ингредиенты

яйцо — 2 шт.

болгарский перец — 1 шт.

огурец — 2 шт.

кукуруза маринованная — 100 г

соль по вкусу

растительное масло

зелень

Рецепт салата с омлетом

Обжарь яйца и нарежь их кусками. Добавь нарезанный перец, огурец, кукурузу, зелень и растительное масло. Перемешай.

Соус гуакамоле мультифункциональный: его можно добавлять в салат в качестве заправки, пробовать отдельно в качестве закуски или использовать как замазку для тостов с лососем.

Читай, как приготовить гуакамоле по рецепту судьи проекта МастерШеф Владимира Ярославского.

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