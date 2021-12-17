Рецепт корисного майонезу до новорічного столу

За порогом вже Новий рік, і всі активно починають готувати святкове меню.

Під час свята на столі завжди велика кількість салатів та інших апетитних страв: олів’є, крабовий салат, мімоза та інші традиційні салати. І всі вони не обходяться без майонезу.

Але майонез не є корисним для нашого здоров’я. Хоч і всі ми звикли до цього соусу з давніх-давен – прийшов час його замінювати на щось корисне.

Дієтичний майонез

Найпростіше, що можна зробити – це приготувати майонез самостійно. Це займе всього кілька хвилин, і рецепт дуже простий.

Інгредієнти

200 мл олії (найкраще оливкової)

1 ч. л. столової гірчиці

1 яйце

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. оцту

Приготування

У ємність, де зберігатиметься соус, налити олію, додати жовток яйця, гірчицю, сіль, цукор. Збивати блендером на максимальній швидкості близько 40 секунд.

Потім, коли заправка схопилася, можна потроху підіймати блендер, захоплюючи олію, і збивати ще 30 секунд.

Наприкінці додати оцет і збивати ще близько 15 секунд.

Низькокалорійний майонез

Ще один варіант – це низькокалорійний майонез, схожий на дієтичний, але рецепт дещо різниться.

Інгредієнти

0,5 склянки нежирного йогурту без добавок

2 яйця

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

сік лимона за смаком

Приготування

Перший крок – у контейнер помістити всі інгредієнти, крім лимонного соку та збивати до моменту, доки консистенція загусне.

Потім, додати лимонний сік та збивати ще 15 секунд.

Але, важливо пам’ятати, що домашні соуси дуже швидко псуються. Тому зберігай їх в холодильнику і не більше доби, краще робити маленькі порції і все з’їдати.

Також рекомендуємо заправляти салат відразу перед подачею до новорічного столу.

А щоб новорічний стіл став ще кориснішим можна взагалі відмовитися від олів’є і почати експерементувати з новими салатами. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як зробити новорічний стіл смачним і без звичних страв.