Яворівський пиріг з гречкою та картоплею від Клопотенка

Для того щоб бити окупантів, потрібен не лише сильний дух та настрій, але й необхідні сили. А звідки ж їх взяти, як не зі смачних традиційних українських страв?

Євген Клопотенко вирішив допомогти українцям, які не розуміють, як і що готувати у сьогоднішніх умовах. Особливої уваги заслуговує рецепт знакової страви для всієї Галичини — яворівський пиріг.

Зважаючи на доволі прості інгредієнти, його можна готувати не лише на свята, на кшталт смерті кривавих диктаторів, але й у звичайні будні.

Основні інгредієнти пирога незмінні — це картопля та гречка, саме тому іноді його ще називають гречаним. Подавати його можна як гарячим, так і холодним до борщу або ж їсти просто для поповнення енергії після переможного бою.

Інгредієнти

листкове дріжджове тісто — 500 г

гречки — 1 склянка

картопля — 8 шт.

цибуля — 2 шт.

сир (твердий або напівтвердий) — 160 г

яйця — 2 шт. (1 — для змащування)

олія — 4 ст. л.

сіль та перець

Приготування

Спочатку відваріть картоплю до готовності в підсоленій воді та розтовчіть до консистенції пюре.

Далі відваріть склянку гречки до напівготовності, оскільки доготовуватись вона буде вже разом із пирогом.

Наріжте цибулю дрібними кубиками та підсмажте її на олії до легкої золотавої скоринки. Окрім того, потрібно нарізати кубиками ще й сир.

Візьміть велику миску та викладіть у неї картоплю, цибулю, напівготову гречку, сир та одне яйце. Посоліть, поперчіть та перемішайте начинку.

Посипте дошку чи стіл борошном та розкатайте 2/3 тіста у довгий пласт, щоб покрити дно та боки форми.

Викладіть тісто у форму, щоб воно виходило трохи за краї форми, але не притискайте сильно. Потім перекладіть всередину начинку та розрівняйте.

Розкатайте тісто, що залишилося, у тонкий пласт та накрийте пиріг. Після цього защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за межі форми, із верхнім пластом.

Змастіть пиріг яйцем за допомогою кулінарного пензлика. Розігрійте духовку до 180 °С. Після чого потрібно поставити яворівський пиріг в духовку та випікати до 40 хвилин.

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