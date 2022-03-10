Що приготувати з борошна та бобових? Калорійні та прості рецепти поживних страв

У когось стрес виявляється у повній відсутності апетиту, а комусь може хотітися постійно його заїдати. Більшість з нас вирішують проблему простими вуглеводами (печиво і цукерки), які на жаль не дають бажаного довготривалого насичення.

Незважаючи на те, чи є у тебе апетит, чи його взагалі немає, їсти хоч щось просто необхідно. Хоч збалансоване харчування наразі організувати в умовах відсутності доступу до багатьох продуктів досить важко, але знайти альтернативні варіанти все ж таки можна спробувати.

Навіщо взагалі зараз поживно харчуватись

Їжа – це наш актив і запорука того, що здоров’я не дасть збій, – пояснює нутриціологиня Анастасія Голобородько.

З наявних продуктів та у звичному ритмі потрібно хоча б потрохи їсти, навіть якщо немає апетиту взагалі.

У разі, якщо взагалі немає бажання поїсти, або ж навіть нудить, потрібно спробувати вживати більш рідку їжу та дотримуватись питного режиму.

Заморожені продукти, консервація, бобові, насіння чи олія, домашні прості коржики з борошна та води – все це нормальне підсилення та поповнення свого раціону.

Прості рецепти корисних та поживних страв

Простий хумус (бобовий мус)

Хумус завжди був відомий тим, що надовго може наситити організм людини. До того ж страва з бобових багата на клітковину та рослинний білок, а він – це запорука імунної та транспортної функції, що добре впливає на здоров’я кишківника.

Інгредієнти

квасоля чи боби (якщо є – нут, турецький горох, колотий горох) – 2 чашки

насіння (кунжут, гарбузове, можна навіть горіхи) – 1 чашка

часник – 2 зубчики (чи 2 чл сушеного часнику, цибулі)

вода

сіль

олія

Приготування

Квасолю, боби чи горох залити водою на 12-30 годин, або ж залити кропом на 1-2 години, щоб було швидше. Насіння теж перед приготуванням варто замочити на 1-3 години.

Далі злити воду та варити до повного розм’якшення близько 1-3 годин. Квасоля повинна бути максимально м’яка.

Після цього змішати відварену квасолю та насіння, додати сіль, олію, часник, та збити їх блендером або ж перетерти.

Для дітей відварену квасолю можна запікати, щоб вона набула солодкого присмаку, або ж додати під час збивання суміші запечену моркву.

Швидкий хліб

Наразі не у всіх магазинах на полицях є хліб, а ми ж добре знаємо, що саме він часто дає нашому організму відчуття насичення. Тому якщо у тебе борошно пшеничне, чи житнє, або взагалі будь-яке, то можна приготувати його в домашніх умовах.

Інгредієнти

борошно – 500 г

сухі дріжджі – 2 ч. л.

тепла вода – 400 мл

Приготування

Замішати усі інгредієнти, накрити та залишити суміш в теплому місці на 2-3 години.

Тісто має вирости вдвічі, після чого потрібно сформувати буханку і можна одразу випікати чи залишити тісто в холодильнику ще на 2-4 дні.

Випікати хліб при 230 С протягом 30 хвилин, накривши пергаментом. Потім пергамент потрібно прибрати і ще 15 хвилин пропекти без нього.

На останніх етапах можна додати льон, висівки, насіння, сушену зелень.

Хлібні коржики

Якщо у тебе немає дріжджів, а щось схоже на хліб все ж таки хочеться з’їсти, то на допомогу прийдуть хлібні коржики. До того ж вони гарно смакуватимусь до хумусу.

Інгредієнти

борошно – 200 г

вода – 150 мл

сіль

Приготування

Змішати всі інгредієнти та залишити на 15-20 хвилин. Після цього сформувати шар з тіста, розділити його на 4 частини та розкачати скалкою чи пляшкою.

Пекти коржики потрібно на сухій сковороді.

Можна трохи змінити цей рецепт і замість звичайного взяти квасолеве чи горохове борошно. Тоді у тебе вийде страва під назвою горохв’яник.

Якщо ж у тебе вдома залишились лише консерви, а їсти їх з хлібом чи додавати просто до каші вже набридло, читай, як приготувати три прості страви з рибної консерви.