Що приготувати з борошна та бобових? Калорійні та прості рецепти поживних страв

У когось стрес виявляється у повній відсутності апетиту, а комусь може хотітися постійно його заїдати. Більшість з нас вирішують проблему простими вуглеводами (печиво і цукерки), які на жаль не дають бажаного довготривалого насичення.
Незважаючи на те, чи є у тебе апетит, чи його взагалі немає, їсти хоч щось просто необхідно. Хоч збалансоване харчування наразі організувати в умовах відсутності доступу до багатьох продуктів досить важко, але знайти альтернативні варіанти все ж таки можна спробувати.
Їжа – це наш актив і запорука того, що здоров’я не дасть збій, – пояснює нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Їжа – це наш актив і запорука того, що здоров’я не дасть збій, – пояснює нутриціологиня Анастасія Голобородько.
З наявних продуктів та у звичному ритмі потрібно хоча б потрохи їсти, навіть якщо немає апетиту взагалі.
У разі, якщо взагалі немає бажання поїсти, або ж навіть нудить, потрібно спробувати вживати більш рідку їжу та дотримуватись питного режиму.
Заморожені продукти, консервація, бобові, насіння чи олія, домашні прості коржики з борошна та води – все це нормальне підсилення та поповнення свого раціону.
Хумус завжди був відомий тим, що надовго може наситити організм людини. До того ж страва з бобових багата на клітковину та рослинний білок, а він – це запорука імунної та транспортної функції, що добре впливає на здоров’я кишківника.
Квасолю, боби чи горох залити водою на 12-30 годин, або ж залити кропом на 1-2 години, щоб було швидше. Насіння теж перед приготуванням варто замочити на 1-3 години.
Далі злити воду та варити до повного розм’якшення близько 1-3 годин. Квасоля повинна бути максимально м’яка.
Після цього змішати відварену квасолю та насіння, додати сіль, олію, часник, та збити їх блендером або ж перетерти.
Для дітей відварену квасолю можна запікати, щоб вона набула солодкого присмаку, або ж додати під час збивання суміші запечену моркву.
Наразі не у всіх магазинах на полицях є хліб, а ми ж добре знаємо, що саме він часто дає нашому організму відчуття насичення. Тому якщо у тебе борошно пшеничне, чи житнє, або взагалі будь-яке, то можна приготувати його в домашніх умовах.
Замішати усі інгредієнти, накрити та залишити суміш в теплому місці на 2-3 години.
Тісто має вирости вдвічі, після чого потрібно сформувати буханку і можна одразу випікати чи залишити тісто в холодильнику ще на 2-4 дні.
Випікати хліб при 230 С протягом 30 хвилин, накривши пергаментом. Потім пергамент потрібно прибрати і ще 15 хвилин пропекти без нього.
На останніх етапах можна додати льон, висівки, насіння, сушену зелень.
Якщо у тебе немає дріжджів, а щось схоже на хліб все ж таки хочеться з’їсти, то на допомогу прийдуть хлібні коржики. До того ж вони гарно смакуватимусь до хумусу.
Змішати всі інгредієнти та залишити на 15-20 хвилин. Після цього сформувати шар з тіста, розділити його на 4 частини та розкачати скалкою чи пляшкою.
Пекти коржики потрібно на сухій сковороді.
Можна трохи змінити цей рецепт і замість звичайного взяти квасолеве чи горохове борошно. Тоді у тебе вийде страва під назвою горохв’яник.
Якщо ж у тебе вдома залишились лише консерви, а їсти їх з хлібом чи додавати просто до каші вже набридло, читай, як приготувати три прості страви з рибної консерви.