Паляниця вам не полуниця: як приготувати легендарну страву, якої боїться ворог

Мережею ширяться відео, як ворог намагається вимовити це чарівне слово “паляниця”. Дехто з противників навіть зупиняється, щоб потренуватись, і через це дістає нищівного удару як від солов’їної, так і від славетних ЗСУ.
Шеф-кухар Євген Клопотенко оперативно підготував та поділився рецептом запашної “зброї” у себе на сторінці в Instagram. Як стверджує кухар, на смак і за психологічним знущанням з ворога — то чисте задоволення.
Насипте у миску борошно, сіль та соду. Потім гарно розмішайте, щоб не залишилось грудочок соди.
Далі залити суміш кисломолочкою (кефір, ряжанка, будь-що) або ж просто водою з оцтом. За допомогою оцту вдасться погасити соду.
Ретельно перемішати суміш, щоб борошно просочилося рідиною. На це вам потрібно десь 1-2 хв.
Насипте на стіл трохи борошна, на яке потрібно перекласти масу.
Зробіть плаский чотирикутник з тіста, щоб потім скласти з нього конвертик і заокруглити. Це традиційна форма паляниці.
Візьміть деко з пергаментом, яке потрібно змастити олією.
Випікати паляницю потрібно 40-45 хвилин при 200 °С.
Фантастично. Ваша тактична зброя проти окупантів готова. Рекомендуємо їсти та насолоджуватись. Бити паляницею ворогів може бути шкідливо для вашого харчування.
Якщо ж удома закінчився хліб, а щоб вийти на вулицю і гнати окупантів з нашої землі, ще потрібні сили, читайте, як приготувати хліб вдома. Поснідайте, перш ніж бити терористів.