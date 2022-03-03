Паляниця вам не полуниця: як приготувати легендарну страву, якої боїться ворог

Мережею ширяться відео, як ворог намагається вимовити це чарівне слово “паляниця”. Дехто з противників навіть зупиняється, щоб потренуватись, і через це дістає нищівного удару як від солов’їної, так і від славетних ЗСУ.

Шеф-кухар Євген Клопотенко оперативно підготував та поділився рецептом запашної “зброї” у себе на сторінці в Instagram. Як стверджує кухар, на смак і за психологічним знущанням з ворога — то чисте задоволення.

Як приготувати паляницю

Інгредієнти

500 г борошна

400 г будь-якої кисломолочки або води

1 ч.л. солі

1 ч.л. соди

Спосіб приготування

Насипте у миску борошно, сіль та соду. Потім гарно розмішайте, щоб не залишилось грудочок соди.

Далі залити суміш кисломолочкою (кефір, ряжанка, будь-що) або ж просто водою з оцтом. За допомогою оцту вдасться погасити соду.

Ретельно перемішати суміш, щоб борошно просочилося рідиною. На це вам потрібно десь 1-2 хв.

Насипте на стіл трохи борошна, на яке потрібно перекласти масу.

Зробіть плаский чотирикутник з тіста, щоб потім скласти з нього конвертик і заокруглити. Це традиційна форма паляниці.

Візьміть деко з пергаментом, яке потрібно змастити олією.

Випікати паляницю потрібно 40-45 хвилин при 200 °С.

Фантастично. Ваша тактична зброя проти окупантів готова. Рекомендуємо їсти та насолоджуватись. Бити паляницею ворогів може бути шкідливо для вашого харчування.

Якщо ж удома закінчився хліб, а щоб вийти на вулицю і гнати окупантів з нашої землі, ще потрібні сили, читайте, як приготувати хліб вдома. Поснідайте, перш ніж бити терористів.