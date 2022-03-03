Паляныця вам не клубника: как приготовить легендарное блюдо, которого боится враг

По сети распространяются видео, как враг пытается произнести это волшебное слово “паляныця”. Некоторые противники даже останавливаются, чтобы потренироваться, и из-за этого получают сокрушительный удар как от соловьиной, так и от славных ВСУ.

Шеф-повар Евгений Клопотенко оперативно подготовил и поделился рецептом “душистого оружия” у себя на странице в Instagram.

Как утверждает повар, как по вкусу, так и по психологическому издевательству над врагом — это чистое удовольствие.

Как приготовить паляныцю

Ингредиенты

500 г муки

400 г любой кисломолочки или воды

1 ч.л. соли

1 ч.л. соды

Способ приготовления

Насыпьте в миску муку, соль и соду. Затем хорошо размешайте, чтобы не осталось комочков соды.

Далее залить смесь кисломолочкой (кефир, ряженка, что угодно) или же просто водой с уксусом. С помощью уксуса удастся погасить соду.

Тщательно перемешайте смесь, чтобы мука пропиталась жидкостью. На это вам нужно примерно 1-2 мин.

Насыпьте на стол чуть-чуть муки, на которую нужно переложить массу.

Сделайте плоский четырехугольник из теста, чтобы затем сложить из него конвертик и закруглить. Это традиционная форма паляныци.

Возьмите противень с пергаментом, который нужно смазать растительным маслом.

Выпекать паляныцю нужно 40-45 минут при 200 °C.

Фантастически. Ваше тактическое оружие против оккупантов готово. Рекомендуем есть и наслаждаться. Бить паляныцей врагов может быть вредно для вашего питания.

Если дома закончился дома хлеб, а чтобы выйти на улицу и гнать оккупантов с нашей земли, еще нужны силы, читайте, как приготовить хлеб дома. Позавтракайте, прежде чем бить террористов.