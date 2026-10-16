Для тебе Війна в Україні

Обстріл України 16 жовтня: загиблі у Харкові та на Волині, десятки постраждалих

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Жовтня 2026, 11:05 5 хв.
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Фото ДСНС/Telegram

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