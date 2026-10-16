Обстріл України 16 жовтня: загиблі у Харкові та на Волині, десятки постраждалих

Уночі проти 16 жовтня 2026 року Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема реактивними Shahed. Під ударом опинилися кілька областей: є загиблі, постраждалі, руйнування цивільної та критичної інфраструктури, пожежі й перебої з електропостачанням.

Атака на Київ: що відомо

Увечері 15 жовтня внаслідок російського обстрілу в Шевченківському районі Києва загорілися господарська нежитлова будівля та приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м.

У ніч проти 16 жовтня російська атака спричинила ще одну пожежу — цього разу в Солом’янському районі столиці. Там горіла господарська будівля.

Крім того, за даними ДТЕК, через атаку на енергетичні об’єкти в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Під час них графіки відключень не діють.

Обстріл Хмельницької області: горіла нафтобаза

Уночі російські війська неодноразово атакували Хмельниччину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони працювали та збивали ворожі цілі.

Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. Гасіння ускладнювалося безпековою ситуацією.

У Кам’янець-Подільському районі пошкоджено 10 житлових будинків, зокрема перекриття, паркани та двері, вибито вікна. В одному з будинків горіла літня кухня.

На щастя, минулося без постраждалих.

Обстріл Черкащини: є постраждалі

Уночі 16 жовтня російські безпілотники обстріляли Черкаську область. За інформацією начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, сили ППО знешкодили дев’ять ворожих БпЛА.

В Умані внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа на балконі другого поверху десятиповерхового будинку, а також загорівся легковий автомобіль. На іншій локації сталася пожежа та було зруйновано будинок охорони житлового комплексу. Рятувальники виявили під завалами чоловіка та врятували його.

Атака дронів на Україну 16 жовтня: де виникли пожежі та є постраждалі / 3 Фотографії

Ще одна пожежа виникла на території торговельного підприємства. Її локалізували. За попередніми даними, п’ятеро людей постраждали. Трьох із них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці.

У Черкасах унаслідок падіння ворожого БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа. Займання оперативно ліквідували.

Удари по Кіровоградщині: що відомо

Також росіяни обстріляли і Кіроградщину. Зокрема, у Голованівському районі Кіровоградської області російські війська влучили в одне з транспортних підприємств.

За інформацією начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, загиблих і травмованих немає. Обставини атаки уточнюються.

Обстріл Волині: сотні тисяч абонентів без світла

Уночі російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками. За словами начальника Волинської ОВА Романа Романюка, на регіон спрямували близько 20 ворожих цілей.

У Маневичах на приватному підприємстві Агрофрукт ЛТД загинула одна людина, ще вісім осіб дістали травми. Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.

У Луцькій громаді унаслідок атаки реактивного Шахеда постраждав гаражний кооператив. Горить господарська будівля. За попередніми даними, минулося без травмованих і загиблих.

Без електропостачання залишаються ще 270 тис. абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

Атака на Рівне: що відомо

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що ніч проти 16 жовтня була важкою для Рівненщини, зокрема обласного центру.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. На місці події працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Внаслідок російської атаки на Рівне семеро людей звернулися по допомогу до медиків. Станом на зараз госпіталізація нікому не знадобилася.

Обстріл Харкова: є загиблі та поранені

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання російських безпілотників у трьох районах міста. Зокрема, Основ’янський район атакував реактивний Шахед, а ще два влучання зафіксували у Шевченківському та Індустріальному районах.

За попередньою інформацією, внаслідок удару по Шевченківському району загинули двоє людей. Наразі відомо про 19 постраждалих.

В Індустріальному районі внаслідок удару виникла пожежа. Інформація про наслідки атаки уточнювалася, на місцях працювали екстрені та профільні служби.

Російська атака на Запоріжжя

Уночі російський безпілотник атакував приватне підприємство в Запоріжжі. Унаслідок удару виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі 500 кв. м. Постраждалих немає.

Гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак, через що надзвичайникам доводилося призупиняти роботу.

Обстріл Одещини: четверо постраждалих

Унаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру Одеської області постраждали четверо людей.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджено сім приватних домоволодінь, об’єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі, які згодом ліквідували. На місцях продовжували працювати відповідні служби.

Атака РФ на Україну: скільки дронів збили сили ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками, зокрема 108 реактивними Shahed, а також дронами Гербера та безпілотниками-імітаторами Пародія.

Станом на 09:30 сили протиповітряної оборони збили або приглушили 114 ворожих БпЛА, серед яких 77 реактивних Shahed. Водночас зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу на 24 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 14 локаціях.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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