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Масований обстріл Кропивницького: атака тривала понад 10 годин, є загиблі та постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
Масована атака на Кропивницький: троє загиблих, є поранені та руйнування
Фото ДСНС/Telegram

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