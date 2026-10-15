Масований обстріл Кропивницького: атака тривала понад 10 годин, є загиблі та постраждалі

Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще шестеро дістали травми.

Під ворожим вогнем опинилися підприємства, логістичні центри, транспортна інфраструктура та житлові будинки. У різних громадах області виникли пожежі, пошкоджено будівлі й автомобілі.

Обстріл Кропивницького сьогодні: що відомо про наслідки

За словами начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, область пережила наймасованішу російську атаку від початку повномасштабного вторгнення. За його даними, над регіоном зафіксували майже 360 ворожих безпілотників.

Найбільших руйнувань зазнав Кропивницький. У місті зафіксували влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об’єктів і житлових будинків. Унаслідок ударів спалахнули пожежі.

Також пошкоджено прибудинкові території та автомобілі. Ударів зазнали й об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема в Кропивницькому та Новоукраїнському районах.

За інформацією очільника ОВА, російські війська атакували 26 локацій в області. Під ударами, крім обласного центру, опинилися Знам’янка, Олександрія, Помічна та низка громад.

Унаслідок масованого обстрілу Кропивницького загинули троє місцевих жителів. Ще шестеро людей дістали травми та отримали необхідну медичну допомогу. На місцях ударів працюють рятувальники та інші профільні служби. Вони ліквідовують пожежі й усувають наслідки руйнувань.

До роботи залучені рятувальники, медики, енергетики, комунальники, правоохоронці та фахівці з цивільного захисту.

На місцях влучань мають працювати спеціальні комісії. Вони обстежують пошкоджені об’єкти, оцінять масштаби руйнувань і підрахують збитки, щоб визначити необхідну допомогу постраждалим.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!