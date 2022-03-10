Что приготовить из муки и бобовых? Калорийные и простые рецепты питательных блюд

У кого стресс проявляется в полном отсутствии аппетита, а кому может хотелось постоянно его заедать. Большинство из нас решают проблему простыми углеводами (печенье и конфеты), которые, к сожалению, не дают желаемого долговременного насыщения.

Несмотря на то, есть ли у тебя аппетит или его вообще нет, есть хоть что-то просто необходимо. Хотя сбалансированное питание пока организовать в условиях отсутствия доступа ко многим продуктам довольно трудно, но найти альтернативные варианты можно попробовать.

Зачем вообще сейчас сытно питаться

Еда – это наш актив и залог того, что здоровье не даст сбой, – объясняет нутрициология Анастасия Голобородько.

Из имеющихся продуктов и привычном ритме нужно хотя бы понемногу есть, даже если нет аппетита вообще.

В случае, если вообще нет желания поесть, или даже тошнит, нужно попробовать употреблять более редкую пищу и соблюдать питьевой режим.

Замороженные продукты, консервации, бобовых, семян или масла, домашних простых лепешек из муки и воды – все это нормальное усиление и пополнение своего рациона.

Простые рецепты полезных и питательных блюд

Простой хумус (бобовый мусс)

Хумус всегда был известен тем, что может надолго насытить организм человека. К тому же блюдо из бобовых богато клетчаткой и растительным белком, а он – это залог иммунной и транспортной функции, что хорошо влияет на здоровье кишечника.

Ингредиенты

фасоль или бобы (если есть – нут, турецкий горох, колотый горох) – 2 чашки

семена (кунжут, тыквенные, можно даже орехи) – 1 чашка

чеснок – 2 зубчика (или 2 чл сушеного чеснока, лука)

вода

соль

масло

Приготовление

Фасоль, бобы или горох залить водой на 12-30 часов, или залить укропом на 1-2 часа, чтобы было быстрее. Семена тоже перед приготовлением следует замочить на 1-3 часа.

Далее слить воду и варить до полного размягчения около 1-3 часов. Фасоль должна быть максимально мягкой.

После этого смешать отварную фасоль и семена, добавить соль, масло, чеснок, и взбить их блендером или перетереть.

Для детей отварную фасоль можно запекать, чтобы она приобрела сладкий привкус, или же добавить во время взбивания смеси запеченную морковь.

Быстрый хлеб

Пока не во всех магазинах на полках есть хлеб, а мы ведь хорошо знаем, что именно он часто дает нашему организму чувство насыщения. Поэтому если у тебя мука пшеничная или ржаная, или вообще любая, то можно приготовить ее в домашних условиях.

Ингредиенты

мука – 500 г

сухие дрожжи – 2 ч. л.

теплая вода – 400 мл

Приготовление

Замешайте все ингредиенты, накройте и оставьте смесь в теплом месте на 2-3 часа.

Тесто должно вырасти вдвое, после чего нужно сформировать буханку и можно сразу выпекать или оставить тесто в холодильнике еще на 2-4 дня.

Выпекать хлеб при 230 С в течение 30 минут, накрыв пергаментом. Затем пергамент нужно убрать и еще 15 минут пропечь без него.

На последних этапах можно добавить лен, отруби, семена, сушеную зелень.

Хлебные лепешки

Если у тебя нет дрожжей, а что-то похожее на хлеб все же хочется съесть, то на помощь придут хлебные лепешки. К тому же они будут хорошо смаковать хумус.

Ингредиенты

мука – 200 г

вода – 150 мл

соль

Приготовление

Смешайте все ингредиенты и оставьте на 15-20 минут. После этого сформировать слой из теста, разделить его на 4 части и раскатать занозой или бутылкой.

Печь лепешки нужно на сухой сковороде.

Можно немного изменить этот рецепт и вместо обычного взять фасолевую или гороховую муку. Тогда у тебя получится блюдо под названием горохвяник.

Если же у тебя дома остались только консервы, а есть их с хлебом или добавлять прямо в кашу уже надоело, читай, как приготовить три простых блюда из рыбной консервы.