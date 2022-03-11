Яворовский пирог с гречкой и картофелем от Клопотенко

Для того чтобы бить оккупантов, нужен не только сильный дух и настроение, но и силы. А откуда им взяться, если не из вкусных традиционных украинских блюд?

Евгений Клопотенко решил помочь украинцам, которые не понимают, как и что приготовить в сегодняшних условиях. Особого внимания заслуживает рецепт знакового блюда для всей Галичины — Яворовский пирог.

Учитывая довольно простые ингредиенты, его можно готовить не только по праздникам, вроде смерти кровавых диктаторов, но и в будни.

Основные ингредиенты пирога неизменны — это картофель и гречка, поэтому иногда его еще называют гречишным. Подавать его можно как горячим, так и холодным к борщу или есть для пополнения энергии после победного боя.

Ингредиенты

слоеное дрожжевое тесто — 500 г

гречки — 1 стакан

картофель — 8 шт.

лук – 2 шт.

сыр (твердый или полужесткий) — 160 г

яйца — 2 шт. (1 — для смазки)

масло — 4 ст. л.

соль и перец

Приготовление

Сначала отварите картофель до готовности в подсоленной воде и растолчите до консистенции пюре.

Далее отварите стакан гречки до полуготовности, поскольку доготавливаться он будет уже вместе с пирогом.

Нарежьте лук мелкими кубиками и поджарьте его на растительном масле до легкой золотистой корочки. Кроме того, нужно нарезать кубиками еще сыр.

Возьмите большую миску и выложите картофель, лук, полуготовую гречку, сыр и одно яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте начинку.

Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в длинный пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.

Выложите тесто в форму, чтобы оно выходило чуть-чуть за края формы, но не прижимайте сильно. Затем переложите начинку внутрь и разровняйте.

Раскатайте оставшееся тесто в тонкий пласт и накройте пирог. После этого защипните края пирога, скрепив выходящее за пределы формы тесто с верхним пластом.

Смажьте пирог яйцом с помощью кулинарной кисточки. Разогрейте духовку до 180 °С. После этого нужно поставить яворовский пирог в духовку и выпекать до 40 минут.

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