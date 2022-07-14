Від галицького сирника до форшмаку — традиційні страви різних регіонів України

Українська кухня унікальна, смачна та багата на вишукані корисні страви. Кожен регіон нашої країни має власні особливості та улюблені рецепти.
Кулінарне шоу МастерШеф розповіло про особливі страви, які можна скуштувати у різних регіонах України.
Фото: Unsplash
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)
А ось на Галичині особливе місце серед страв займає яворівський пиріг. Рецепт цього пирога днями навіть внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати яворівський пиріг.
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