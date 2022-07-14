Від галицького сирника до форшмаку — традиційні страви різних регіонів України

Українська кухня унікальна, смачна та багата на вишукані корисні страви. Кожен регіон нашої країни має власні особливості та улюблені рецепти.

Кулінарне шоу МастерШеф розповіло про особливі страви, які можна скуштувати у різних регіонах України.

Страви регіонів України

Одеська область — биточки з тюльки, риба-фіш та форшмак

Донецька область — рулька по-донбаськи, котлета по-донбаськи, окрошка

Київська область — котлета по-київськи

Львівська область — галицький сирник і струдлі

Закарпаття — завиванці та бограч

Буковина — чинахи й мамалига

Дніпропетровська область — фірмова юшка

Хмельницька область — м’ясні рулети, ковбаски, пироги з горохом в часниковій заправці

Прикарпаття — банош і грибна юшка

Чернігівська область — печеня в горщиках і пиріжки з калиною

Херсонська область — баклажани по-херсонськи та баклажанна ікра

Харківська область — борщ по-слобожанськи та гречаники

Волинь — мазурики по-волинськи

Полтавська область — полтавські галушки та пундики

Рівненська область — картопляники й мацик

Житомирська область — деруни

А ось на Галичині особливе місце серед страв займає яворівський пиріг. Рецепт цього пирога днями навіть внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

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